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لاتيفي يأمل ألا يكون تأهله إلى القسم الثالث من تصفيات سيلفرستون مجرد "أداء لمرة واحدة"

يأمل نيكولاس لايتفي سائق ويليامز ألا يكون تأهله ضمن المراكز العشرة الأولى لسباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، مجرد "أداء لمرة واحدة"، معترفاً بضرورة مواصلة تقديم أداء ثابت.

لاتيفي يأمل ألا يكون تأهله إلى القسم الثالث من تصفيات سيلفرستون مجرد "أداء لمرة واحدة"

نجح لاتيفي بالتأهل إلى القسم الثاني من تصفيات سيلفرستون للمرة الأولى في مسيرته المهنية، لكنه كذلك نجح بالتأهل إلى القسم الثالث. 

إلا أن لفته السريعة الأولى حينها لم تكن جيدة وتضررت السيارة بعض الشيء ولم يتمكن من تسجيل لفة سريعة تالية ليكتفي بالانطلاق عاشراً في السباق.

وجاء أداء لاتيفي القوي نسبياً بعد معاناته على متن سيارة ويليامز والشكوك التي تحبط بمستقبله مع الفريق.

حيث قال: "هذا لا يمنحني أيّ شعور بالارتياح حقاً. يمنحني شعوراً بالثقة وهذا طبيعي وإيجابي".

وأكمل: "أعلم أنني قادر على تقديم الأداء المطلوب، وبوسعي القيادة بسرعة وأعلم أنني أستحق موقعي في الفورمولا واحد حين تسير الأمور بالشكل الصحيح".

وتابع: "الأمور لا تسير بشكل جيد هذا الموسم وهذا ليس سراً. مجدداً، تلك النتيجة تمنحني بعض الثقة. الزخم ربما كلمة أكبرُ من الواقع لأنها في الحقيقة نتيجة جيدة لمرة واحدة فقط".

واسترسل: "لا أعني أنني أريد الوصول للقسم الثالث من التصفيات في كل جولة، لأن ذلك أمر غير واقعي، لكنني بحاجة لتقديم أداء قوي بوتيرة ثابتة. آمل ألا يكون ذلك أداءً لمرة واحدة فقط. سنرى كيف سيسير الموسم".

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بالمقابل، أوضح لاتيفي أن وتيرته على المسار المبلل كانت جيدة وأن فريقه اتخذ القرارات الصحيحة.

فقال: "كان الشعور جيداً خلف المقود منذ الخروج من المرآب. ترجمتُ أزمنة اللفات إلى نتيجة جيدة وهذا ما لم يكن أمراً معتاداً بالنسبة لي هذا الموسم".

وأكمل: "كان ذلك جيداً، أحاول مواصلة البناء على ذلك. أعتقد أن الفريق قام بعمل جيد عبر إخراجي في مكان جيد على المسار وهذا ما كان أمراً حاسماً حقاً".

نيكولاس لاتيفي، ويليامز

نيكولاس لاتيفي، ويليامز

تصوير: صور موتورسبورت

وتابع معلقاً على القسم الثالث: "كنا بالفعل قد حققنا نتيجة غير معتادة وأفضل مما كنا نأمل".

وأضاف: "ضغطتُ بما لديّ لأنني كنت أدرك بأنني لن أنطلق أسوأ من المركز العاشر. من الواضح أن ظروف المسار كانت أسوأ بالفعل حينها".

واسترسل: "حتى نهاية القسم الثاني كنت أعاني لإبقاء السيارة على المسار بوجود المياه. لذا كانت مهمة صعبة".

واستكمل: "أعتقد أن السيارة قد تضررت حينها. وبالرغم من ذلك كنا نعلم بأننا سننطلق بالمركز العاشر، لذا قررنا العودة للمرآب وعدم المخاطرة بأية مشاكل غير ضرورية".

يشار إلى أن ويليامز أدخلت تحديثات كبيرة فقط على سيارة زميله أليكسندر ألبون الذي واجه حصة تصفيات محبطة وجد نفسه خلالها بالمركز 16 حيث عانى لتسجيل لفة سريعة في القسم الأول.

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