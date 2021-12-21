لاتيفي مصدوم من "الكره، والإساءة والتهديدات" بعد حادثه في أبوظبي

اصطدم سائق ويليامز بالجدار الجانبيّ عند المنعطف الـ 14 مع بقاء ستّ لفّات على النهاية على حلبة مرسى ياس، وهو ما تسبّب في دخول سيارة الأمان التي ساعدت على حسم البطولة.

واختار مايكل ماسي مدير السباق استئناف السباق مع بقاء لفّة على النهاية، وهو ما سمح لماكس فيرشتابن بتجاوز غريمه لويس هاميلتون ليفوز بالسباق واللقب.

وضمن رسالة مفتوحة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعيّ اليوم الثلاثاء، كشف لاتيفي عن الرسائل التي تلقاها على إثر السباق، لكنّه قال بأنّها "لم تكن مفاجئة على الإطلاق بالنسبة له".

كما قال أنّه قام بحذف تطبيقَي إنستاغرام وتويتر من هاتفه على إثر السباق تحسّبًا لتلقيه الإساءات على حسابَيه.

وكتب لاتيفي: "تعمّدت الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي إلى حين هدوء الوضع بعد أحداث السباق الأخير".

وأضاف: "تمّ تضخيم المسألة كثيرًا بشأن انسحابي من سباق أبوظبي. تلقيت آلاف الرسائل على حسابات التواصل الاجتماعي – بشكلٍ علني وعبر الرسائل المباشرة. كان أغلبها داعمًا، لكن كان هناك الكثير من الكره والإساءة كذلك".

وأكمل: "حاولت أن أتوصّل إلى أفضل طريقة للتعامل مع كلّ ذلك. هل عليّ تجاهلها والمضيّ إلى الأمام؟ أم أن عليّ معالجتها ومعالجة مسألة أكبر أصبحت واقعيّة بشكلٍ مؤسفٍ عندما تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي؟".

وأردف: "هذا ليس بيانًا مسبق الصياغة والسيناريو، بل من أجل التعبير عن أفكاري على أمل أن يُشعل هذا حوارًا آخر حول التنمّر الإلكتروني وعواقبه الوخيمة على الناس".

وواصل شرحه بالقول: "سأشير بقوّة إلى أنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كقناة لمهاجمة أحدهم برسائل الكره، والإساءة والتهديدات العنيفة أمرٌ صادم".

وقبل لاتيفي أنّه كـ "رياضي يتنافس على المستوى العالمي" فإنّه كان يتوقّع الانتقادات بالفعل، لكنّه قال بأنّ ما صدمه "هو اللهجة المتطرّفة للكره، والإساءة وحتّى التهديدات بالقتل التي تلقاها".

وقال أنّ أولئك القريبين منه واجهوا إساءة إلكترونيّة كذلك، وقال أنّ أولئك الذين يُرسلون هكذا رسائل "ليسوا مشجّعين حقيقيين للرياضة".

وقال في هذا الصدد: "لكلٍ رأيه، وذلك أمرٌ عادي. أن تتمتّع بذهنيّة صلبة أمرٌ أساسي عندما تكون رياضيًا، خاصة عندما تكون في موقعٍ تخضع فيه لمراقبة دائمة. لكنّ العديد من التعليقات التي تلقيتها الأسبوع الماضي تجاوزت الحدود لتُصبح متطرّفة".

وأكمل: "ما يُقلقني هو كيف يُمكن لشخصٍ آخر أن يتفاعل في حال تلقى هكذا مستوى من الإساءة. لا يجب على أحد أن يسمح لأنشطة فئة قليلة أن تؤثّر عليه".

وأضاف: "سمحت لي أحداث الأسبوع الماضي أن أدرك مدى أهميّة العمل معًا لمنع حدوث هكذا أشياء. أدرك أنّه من الصعب إقناع من أرسلوا تلك الرسائل أن يُغيّروا آراءهم، بل قد يستغلون هذه الرسالة ضدّي، لكن من الصواب عدم السكوت".