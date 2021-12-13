لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق" التأثير على معركة اللقب

تعرض سائق ويليامز لحادثة ارتطم خلالها بالحائط في المنعطف 14 قبل ست لفات على النهاية في حلبة ياس مارينا، ما أدى لدخول سيارة الأمان، الأمر الذي كان له دور بالغ الأهمية في حسم نتيجة السباق.

وكان هاميلتون يمتلك صدارة تقارب 11 ثانية أمام فيرشتابن، وكان يتجه لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد عبر إحراز ثمانية ألقاب عالمية، لكن سيارة الأمان حرمته من ذلك.

حيث قرر مايكل ماسي مدير السباقات، استئناف السباق مع بقاء لفة واحدة فقط حتى النهاية، الأمر الذي سمح لسائق ريد بُل بتجاوزه واقتناص اللقب.

وشرح لاتيفي أنه كان يتنافس مع ميك شوماخر سائق هاس في اللفة التي شهدت تعرضه لحادثة، وأن الإطارات المتسخة كانت السبب فيما حصل.

فقال: "كنا نعاني حقاً مع التماسك في تلك المنعطفات، وخاصة في المكان الذي خرجت فيه عن المسار".

وأكمل: "كان منعطفاً صعباً بالنسبة لي طوال الجولة، ومع الإطارات المتسخة والهواء المتسخ، ارتكبتُ خطأ".

وتابع: "لم أكن أعي وضع السباق حينها. من الواضح أنه لم يكن في نيتي على الإطلاق التأثير على معركة اللقب، لقد ارتكبت خطأ وذلك أنهى سباقي كذلك".

وتمت المقارنة بين لاتيفي وتيمو غلوك، الذي لعب كذلك دوراً حاسماً في تقرير نتيجة موسم 2008، عندما قرر البقاء على إطارات ملساء ضمن ظروف حلبةٍ مبللة، ما أدى إلى تجاوزه من قبل هاميلتون في اللفة الأخيرة.

حيث قال لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق التأثير على سير معركة اللقب، وأقدم اعتذاري على ذلك".

وتابع: "لكن مرة أخرى، كان ذلك مجرد خطأ".

يشار إلى أن مرسيدس تقدمت باحتجاجين على نتيجة السباق، تم رفضهما كلاهما وتأكيد حصول فيرشتابن على اللقب، لكن السهام الفضية أعربت عن نيتها الاستئناف مجدداً.