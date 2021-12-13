تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
تحميل تطبيقاتك
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / هاميلتون شعر بأنّه تمّ "التلاعب" بسباق أبوظبي ضمن رسالة لم يتم بثّها التالي / فيرشتابن: الألقاب المستقبلية "نجاح إضافي" بعد تحقيق "كل شيء في الفورمولا واحد"
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى أخبار

لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق" التأثير على معركة اللقب

قال نيكولاس لاتيفي أنه لم يكن ينوي مطلقاً التأثير على معركة لقب موسم 2021 للفورمولا واحد، بين ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون بعد حادثته في القسم الأخير من سباق أبوظبي الختامي.

لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق" التأثير على معركة اللقب

تعرض سائق ويليامز لحادثة ارتطم خلالها بالحائط في المنعطف 14 قبل ست لفات على النهاية في حلبة ياس مارينا، ما أدى لدخول سيارة الأمان، الأمر الذي كان له دور بالغ الأهمية في حسم نتيجة السباق.

وكان هاميلتون يمتلك صدارة تقارب 11 ثانية أمام فيرشتابن، وكان يتجه لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد عبر إحراز ثمانية ألقاب عالمية، لكن سيارة الأمان حرمته من ذلك.

حيث قرر مايكل ماسي مدير السباقات، استئناف السباق مع بقاء لفة واحدة فقط حتى النهاية، الأمر الذي سمح لسائق ريد بُل بتجاوزه واقتناص اللقب.

وشرح لاتيفي أنه كان يتنافس مع ميك شوماخر سائق هاس في اللفة التي شهدت تعرضه لحادثة، وأن الإطارات المتسخة كانت السبب فيما حصل.

فقال: "كنا نعاني حقاً مع التماسك في تلك المنعطفات، وخاصة في المكان الذي خرجت فيه عن المسار".

وأكمل: "كان منعطفاً صعباً بالنسبة لي طوال الجولة، ومع الإطارات المتسخة والهواء المتسخ، ارتكبتُ خطأ".

وتابع: "لم أكن أعي وضع السباق حينها. من الواضح أنه لم يكن في نيتي على الإطلاق التأثير على معركة اللقب، لقد ارتكبت خطأ وذلك أنهى سباقي كذلك".

اقرأ أيضاً:

وتمت المقارنة بين لاتيفي وتيمو غلوك، الذي لعب كذلك دوراً حاسماً في تقرير نتيجة موسم 2008، عندما قرر البقاء على إطارات ملساء ضمن ظروف حلبةٍ مبللة، ما أدى إلى تجاوزه من قبل هاميلتون في اللفة الأخيرة.

حيث قال لاتيفي: "لم يكن في نيتي على الإطلاق التأثير على سير معركة اللقب، وأقدم اعتذاري على ذلك".

وتابع: "لكن مرة أخرى، كان ذلك مجرد خطأ".

يشار إلى أن مرسيدس تقدمت باحتجاجين على نتيجة السباق، تم رفضهما كلاهما وتأكيد حصول فيرشتابن على اللقب، لكن السهام الفضية أعربت عن نيتها الاستئناف مجدداً.

المشاركات
التعليقات
هاميلتون شعر بأنّه تمّ "التلاعب" بسباق أبوظبي ضمن رسالة لم يتم بثّها
المقال السابق

هاميلتون شعر بأنّه تمّ "التلاعب" بسباق أبوظبي ضمن رسالة لم يتم بثّها
المقال التالي

فيرشتابن: الألقاب المستقبلية "نجاح إضافي" بعد تحقيق "كل شيء في الفورمولا واحد"

فيرشتابن: الألقاب المستقبلية "نجاح إضافي" بعد تحقيق "كل شيء في الفورمولا واحد"
تحميل التعليقات
نيكولاس لاتيفي More from
نيكولاس لاتيفي
راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك جائزة المكسيك الكبرى
فورمولا 1

راسل يتجه لتلقي عقوبة تبديل علبة تروس سيارته ويليامز في المكسيك

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022 جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
فورمولا 1

لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022

كابيتو: فارق الأداء بين راسل ولاتيفي ليس كبيرًا كما يعتقد متابعو الفورمولا واحد جائزة إيطاليا الكبرى
فورمولا 1

كابيتو: فارق الأداء بين راسل ولاتيفي ليس كبيرًا كما يعتقد متابعو الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

ريد بُل: قوانين الفورمولا واحد بحاجة لمراجعة بعد جدل أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل: قوانين الفورمولا واحد بحاجة لمراجعة بعد جدل أبوظبي

تحليل: لماذا ترك قرار ماسي الأخير الحاسم الفورمولا واحد طعماً مُراً؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا ترك قرار ماسي الأخير الحاسم الفورمولا واحد طعماً مُراً؟

"مشاعر متضاربة" لدى بوتاس خلال آخر سباق مع مرسيدس بعد هزيمة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

"مشاعر متضاربة" لدى بوتاس خلال آخر سباق مع مرسيدس بعد هزيمة هاميلتون

بوتاس يبدأ عمله مع ألفا روميو من تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يبدأ عمله مع ألفا روميو من تجارب أبوظبي

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.