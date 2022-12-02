لاتيفي: عدم وجود ما أخسره لم يخفف من وطأة الإحباط في المراحل الأخيرة من موسم 2022

خاض لاتيفي مشاركته الأخيرة مع ويليامز في الفورمولا واحد خلال جائزة أبوظبي الكبرى الختامية بعدما آثر الفريق تعويضه بسائق الفورمولا 2 لوغان سارجينت لموسم 2023.

سجّل الكندي 9 نقاط فقط خلال مسيرة من 3 مواسم مع ويليامز، لكنه عانى من أجل مجاراة وتيرة زميله أليكس ألبون على مدار موسم 2022.

وبعدما سجل نقاطه الوحيدة لهذا العام في اليابان عبر حلوله تاسعًا، أخفق لاتيفي في تسجيل مركز أفضل من الـ 16 خلال السباقات الأربعة الأخيرة من الموسم.

وبالرُغم من حصوله على تأكيد بشأن مستقبله وعدم اضطراره للقتال من أجل مقعده، لكن لاتيفي أوضح بأن سباقه الأخير في أبوظبي لم يشهد إحباطًا أقل حيال معاناته وكيفية إكماله الموسم.

فقال: "هنالك جانب عاطفي إضافي (القتال على المقعد) عندما لا تسير الأمور على نحوٍ جيد من ناحية أدائك".

وأضاف: "لكن في ذات الوقت، كان هنالك ذلك الإحباط وخيبة الأمل حتى وأنا أعرف أنه لا يتعين علي ذلك. حيث كنت ما أزال أرغب في تقديم أداء جيد، في إكمال كل تصفيات وكل سباق بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "فقط لأنني كنت أعلم مستقبلي، لا يعني أن الأمر لم يكن مهمًا. لم يكن هنالك ما أخسره، لكن رغم ذلك شعرت بالكثير من الإحباط وخيبة الأمل في تلك السباقات الستة الأخيرة".