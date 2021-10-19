لاتيفي سيفتقد تواجد راسل كمعيار في 2022

سينتقل راسل للقيادة مع مرسيدس في الموسم المقبل، بينما سيحل أليكس ألبون بديلاً له مع ويليامز.

وكان لاتيفي الذي أمضى موسمين إلى جانب راسل، قد بدأ يُظهر لمحاتٍ جيدة من الأداء مؤخراً.

فقال: "من الواضح أن تواجد جورج كان يمثل معياراً رائعاً".

وتابع: "إنه شخص تعلم أنه وفي 9 من 10 أو 9.5 من 10، سيكون قادراً على استخلاص أقصى أداء ممكن من السيارة في أغلب الحصص، والتجارب التأهيلية".

وتابع: "لا أعني أن زميلي الجديد لن يكون قادراً على ذلك، لكنني أعتقد أن جورج كان معياراً ممتازاً، وهذا ما كان يمثل فرصة رائعة لي للتعلم، خاصة في بدايات مسيرتي".

واسترسل: "من الجميل وجود مثل ذلك المعيار ومن الواضح أن قدرتك على منافسته والتفوق عليه، أمر جيد كذلك. والعكس صحيح كذلك. عليك بالتعلم واكتساب الخبرة طوال الوقت".

وبعد أداء جيد في عدة جولات، لم ينجح لاتيفي بتكرار ذلك في تركيا، عندما انزلقت سيارته في اللفة الأولى على المسار المبلل.

لكنه أشار إلى امتلاكه لوتيرة جيدة طوال الجولة.

فقال: "كانت وتيرة الأداء جيدة لكن النتائج لم تعكسها. أعتقد أن الأداء كان موجوداً في التصفيات، وأن وتيرة السباق كانت جيدة جداً. كان بوسعي التواجد بسهولة في القسم الثاني للتصفيات لو نجحنا بإكمال لفة في الدقائق الثلاث الأخيرة".

واختتم: "النتائج لم تكن حاضرة، لكن الأداء والوتيرة كانا موجودين وهذا ما أنا بحاجة للتركيز عليه: مواصلة هذا النهج".