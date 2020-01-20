لاتيفي سيستعمل رقم روزبرغ في موسم 2020 للفورمولا واحد

الكندي الذي سيحل بديلاً عن روبرت كوبتسا ضمن صفوف فريق غروف، سيشارك بالرقم نفسه الذي استعمله بطل العالم السابق - المعتزل - نيكو روزبرغ مع فريق مرسيدس لموسم 2016.

واعتزل روزبرغ مشاركات الفورمولا واحد بعد فوزه باللقب، لكن رقمه لم يكن متاحاً لموسمَين متتالين، كما تنصّ القوانين الرياضية.

لكن، لا يبدو أن اختيار لاتيفي للرقم ذاك له أية علاقة مع روزبرغ.

حيث قال في فيديو نشره على موقع "تويتر": "أنا واثق أنكم تفكرون بالرقم الذي قررت استعماله لمشاركتي في موسم الفورمولا واحد المقبل".

وأكمل: "قررت اختيار الرقم 6. سبب ذلك أنني من تورونتو، وتورونتو معروفة بأنها ’الستّ’، لذا عملياً إن كنتَ من هناك، فإن رمز المنطقة لهاتفك إما 416 أو 617".

واختتم: "إنها مسألة سخيفة بعض الشيء، لكنها تعلق بالذهن نوعاً ما، لذا قررت اختيار ذلك (الرقم)".

يشار إلى أن لاتيفي صاحب الـ 24 عاماً سيشارك إلى جانب جورج راسل، بعد إحراز مركز الوصافة في بطولة الفورمولا 2 لموسم 2019.