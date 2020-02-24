لاتيفي: سيارة ويليامز الجديدة لم تحل جيمع المشاكل

خاضت ويليامز تجارب شتوية أولى واعدة نوعًا ما مع سيارتها الجديدة "اف.دبليو43" في برشلونة الأسبوع الماضي، على الرُغم من أنّ لاتيفي خسر وقتًا ثمينًا على الحلبة بسبب مشكلة على محرّك مرسيدس الذي يتزوّد به الفريق خلال اليوم الأخير.

وقد اعترف الكندي الناشئ بأنّ الفريق المتمركز في غروف قد أحرز خطوة مهمة منذ بداية موسمه الكارثي في 2019، لكنّه حذّر من أنّه ما يزال هنالك المزيد من العمل للقيام به.

"هنالك بالتأكيد بعض المؤشّرات الإيجابية، لكن ما تزال هنالك أمور سلبية أيضاً مع السيارة، حيث ما يزال يتعيّن علينا معالجتها، كذلك بعض المشاكل أو الخصائص التي ما تزال تحملها السيارة من سابقتها. سنكتشف الوضع أكثر خلال التصفيات" قال لاتيفي.

وأضاف مُعلّقًا على تحوّل الفريق منذ ذات الوقت من العام الماضي: "قد يبدو ما سأقوله سخيفًا، لكن فقط حقيقة أنّ كلّ الأمور كانت جاهزة في وقتها وأننا فقط انتظرنا الأضواء كي نخرج إلى الحلبة في اليوم الأوّل لهي دفعة معنية كبيرة للفريق، ولا سيّما بعدما حدث الموسم الماضي".

وتابع: "من خلال انطباعاتي الأوّلى عن السيارة عندما قدتها في اليوم الأوّل، لكنّني أشعر بأنّها بالتأكيد خطوة للأمام مقارنة بسابقتها. ما مقدر هذه الخطوة؟ كلّ الفرق حققت خطوة للأمام، حيث سنكتشف ذلك خلال السباقات القليلة الأولى".

وبالحديث عن توقّعاته للموسم وأهدافه لمُضاهاة وتيرة زميله جورج راسل، قال لاتيفي: "أعتقد أنّه من الصعب الآن وضع توقّعات، لا أعلم الموقع الذي سنتواجد فيه كفريق حتّى نهاية التجارب الثانية".

واختتم: "الهدف الآن هو فقط مُضاهاة وتيرة جورج بأسرع وقت ممكن. بالطبّع كوني ناشئ سيعني أنّ لديه أفضليّة في السباقات الأولى. آمُل فقط أن أصل إلى هنالك بأسرع وقت ممكن".