لاتيفي أدرك أنه احتك بمازيبين فقط من خلال الإعادة التلفزيونية لسباق إيمولا

انزلق الكندي خارج المسار في اللفة الافتتاحية على حلبة إيمولا، لكنّه تمكن من العودة إلى المسار واستئناف سباقه.

مع ذلك، ومع توجه إلى منعطف "فاريانتي ألتا"، احتك بالإطار الأمامي الأيسر لسيارة مازيبين وانزلقت سيارته لتصطدم بالحائط قبل المنعطف المزدوج.

وباسترجاع الحادثة، كشف لاتيفي أنه لم يدرك أن منافسه من هاس كان بجواره.

فقال: "عندما عدت إلى المسار، بقيت على الجانب الأيسر من الحلبة قدر الإمكان. ظننت بأنني السيارة الأخيرة حيث رأيت (سيباستيان) فيتيل يمر بجانبي، لم أر نيكيتا حتى لأكون صريحاً".

وأضاف: "على أيّة حال حصل احتكاك، وبمراجعة فيديو الإعادة، فقد كان مباشرة ضمن المنطقة العمياء بالنسبة لي. لكنني لم أعرف بأن كان هناك. لذا لم أعلم أنه هو حتى مر الكثير من الوقت بعد الحادثة، حيث كنت في المركز الطبي لفترة طويلة، وذلك بسبب أمور ورقية في الواقع".

وتابع: "اعتقدت في الأساس أنني تعرضت لالتفاف الإطارات حول نفسها وانزلقت بسبب ذلك. لم أدرك بأنه كان هنالك احتكاك مع نيكيتا حتى وقت طويل بعد الحادثة".

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من جهته، اعترف مازيبين عقب السباق بأن لاتيفي لم يدرك بالفعل وجوده بجواره، حيث رأى سائق ويليامز يعود إلى المسار أمامه.

فقال: "تعرض لغلق في المكابح عند المنعطف الـ 13، حيث خرج عن المسار وخسر ثلاثة مراكز، وعاد من جديد".

وأردف: "كنت أنا السيارة التي عاد معها جنباً إلى جنب، ولم تكن هنالك مساحة كافية لي. لا أعتقد بأن أدرك وجودي، إذ يبدو بأنّه اعتقد أن كل السيارات قد تجاوزته".

واختتم: "لكن حينها كنت بجواره ولم أتمن من التحرك بعيداً. كنت محظوظاً للغاية بإكمالي السباق في الواقع".