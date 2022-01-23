كي: الأجنحة المرنة قد تُمثّل مشكلة في 2022 بالرغم من صعوبة استغلالها

أصبحت الأجنحة المرنة من بين أكثر المواضيع تداولًا في الفورمولا واحد، وذلك على إثر طرح المسألة في مناسبتين منفصلتين بين مرسيدس وريد بُل في 2021.

إذ لم تكن مرسيدس سعيدة بـ "ميلان" جناح ريد بُل الخلفي بعد جائزة إسبانيا الكبرى في مايو الماضي، وهو ما أدّى إلى اعتماد اختبارات أكثر صرامة بدءًا من جائزة فرنسا الكبرى، وهو ما أجبر ريد بُل والعديد من الفرق على تغيير تصاميمهم من أجل الإيفاء بتلك المتطلّبات الجديدة.

ومع اقتراب الموسم من نهايته فقد انعكست الأدوار، وذلك عبر تذمّر ريد بُل حيال تصميم الجناح الخلفي لمرسيدس في العديد من السباقات، بما فيها البرازيل، حيث اعتقدت بوجود علامات على الجناح وزعمت بأنّها تشير إلى مرونة مفرطة لزيادة السرعة على الخطوط المستقيمة.

وبعد إجراء المزيد من أعمال التحقّق الاستكشافيّة خلال جائزة قطر الكبرى، قالت "فيا" أنّها لم تكتشف وجود أيّة أدلّة على أيّة ألاعيب، لكنّها حدّدت طرقًا لتحسين أساليب إجرائها لاختبارات المرونة، والتي من المنتظر أن يتمّ تعديلها لموسم 2022.

ووفقًا لكي المدير التقني لمكلارين، فإنّ القوانين التقنيّة الجديدة بالكامل لموسم 2022، والتي أدّت إلى مراجعة راديكاليّة لتصميمَي الجناحين الأمامي والخلفي، لا تزال تترك للفرق بعض المجال لاستغلال المرونة الانسيابيّة.

لكن في حين أنّه اعترف بأنّ الأجنحة المرنة "قد تُمثّل مشكلة ما"، إلّا أنّه يعتقد بأنّ القوانين الصارمة ستُصعّب على الفرق العثور على ثغرات، خاصة بعد الاهتمام الذي حظي به هذا الموضوع العام الماضي.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ الحساسيّة للمرونة الانسيابيّة قد تغيّرت، وأعتقد بأنّ ذلك مُتفهّمٌ بشكلٍ جيّدٍ من القوانين التي تمّ تباحثها بشكلٍ مطوّل، وكيفيّة إدارة المكوّنات التي يُمكن أن تكون مرنة".

وأكمل: "بعض الاختبارات أكثر صرامة – اختبارات الأجنحة الخلفيّة على سبيل المثال ستكون أكثر صرامة – وبعض الأشياء الأخرى التي حدثت (في 2021) في هذه المناطق، أعتقد بأنّ ذلك سيؤدّي إلى اهتمام أكثر بها".

وأردف: "الجناح الأمامي على سيارات 2022 ضخمٌ ومهمٌ للغاية لكنّه لا يزال مبنيًا على قيودٍ صارمة على صعيد الصلابة، لذا أعتقد بأنّه ستكون هناك دائمًا بعض الخدع، لكنّني لا أعتقد بأنّه سيكون من السهل استغلالها".

وواصل شرحه بالقول: "لديك بعض المكوّنات المختلفة على السيارة التي يُجب أن تتمتّع بمستوى معيّن من الصلابة، ويُمكنك استغلال ذلك بشكلٍ قانوني، لذا هناك أدوات جديدة متنوّعة لاستغلالها في 2022".

واختتم: "أنا متأكّدٌ من أنّ ذلك سيُحدث مشكلة ما، لكنّ ذلك ليس بالأمر الذي تتجاهله فيا أو الفرق. إنّها منطقة واضحة نحتاج لتطبيق القوانين فيها بشكلٍ صائب في العام المقبل".