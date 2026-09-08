كيمي أنتونيللي يوجه رسالة مؤثرة إلى الجماهير بعد فوزه "الذي لا يوصف" في جائزة إيطاليا الكبرى
وصف كيمي أنتونيللي فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى بأنه "حلم أصبح حقيقة" بعد انتصاره في مونزا وتوسيع صدارته في بطولة العالم للفورمولا 1.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: كلايف روز
في رسالة إلى جماهيره، وصف سائق مرسيدس كيمي أنتونيللي فوزه بجائزة إيطاليا الكبرى بأنه "حلم أصبح حقيقة" في رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما أصبح أول سائق إيطالي يفوز في مونزا منذ عام 1966.
ونجح أنتونيللي في تعويض عقوبة المحرك التي دفعته إلى التراجع للمركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق، ليحقق الفوز في سباق الأحد. وتمكن الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا من تجاوز زميله في الفريق جورج راسل في المراحل الختامية، ليضمن انتصاره السابع في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1.
ووجه السائق الإيطالي صباح الإثنين رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شكر فيها الجماهير المحلية على استقبالها له خلال مراسم منصة التتويج بعد السباق.
وكتب أنتونيللي قائلًا: "المركز الأول في بلدي!! من الصعب وصف ما حدث بالأمس. إنه حلم أصبح حقيقة. ما عشته شيء لن أنساه أبدًا، منصة مونزا لا توصف، ودفء جميع الجماهير وهذا البحر من الناس الذي لا ينتهي".
وأضاف: "أريد حقًا أن أشكر جميع الأشخاص الذين جعلوا هذا الأمر ممكنًا، والذين يجعلون هذا العام مميزًا".
وبعد فوزه في مونزا، وسّع أنتونيللي صدارته في ترتيب السائقين. ويمتلك الآن أفضلية تبلغ 66 نقطة أمام زميله في مرسيدس جورج راسل، الذي يحتل المركز الثاني.
وكان أنتونيللي قد تلقى أسئلة حول صراع البطولة بعد السباق. وعندما سألته شبكة سكاي سبورتس إف 1 عما إذا كان قد أصبح يرى أن اللقب بات له ليخسره، أجاب قائلًا: "لا، إطلاقًا. أنا فقط أتعامل مع كل سباق على حدة، لأنك لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث. اليوم سار بشكل جيد، وكانت لدينا فرصة هائلة واستغللناها، لكن بالطبع لدينا الأسبوع المقبل مدريد، وسيكون ذلك تحديًا جديدًا".
وتابع: "علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، لأنها حلبة جديدة للجميع، وسيكون من المهم أن نكون في قمة تركيزنا من أجل تحقيق أقصى استفادة من وقتنا على الحلبة ومن كل شيء. سأستمتع بهذه اللحظة، ثم سأركز على السباق التالي، وبعدها سأركز على الذي يليه مجددًا حتى نهاية الموسم".
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