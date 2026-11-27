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كيمي أنتونيللي يلمّح إلى خوض سباق على حلبة نوردشلايفه مع ماكس فيرستابن .. لكن بشرط وحيد

أكد بطل العالم الجديد رغبته في الانضمام إلى برنامج فيرستابن لسباقات التحمل

ليديا مي ستيوارت كودلينغ

منشور: 27-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

الموتورسبورت خارج البادوك



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قال بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2026، كيمي أنتونيللي، إنه يرغب بشدة في خوض سباق إلى جانب البطل أربع مرات ماكس فيرستابن على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه أولًا الحصول على موافقة توتو وولف، مدير فريق مرسيدس.

ولم يُخفِ فيرستابن شغفه بسباقات التحمل، إذ سبق له خوض سباقات بسيارات فئة "جي تي 3" على حلبة نوربورغرينغ، بالتزامن مع التزاماته في الفورمولا 1.

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وخلال حديثه إلى وسائل الإعلام قبل جائزة قطر الكبرى، سُئل السائق الإيطالي عما إذا كان يفكر في الانضمام إلى برنامج فيرستابن لسباقات التحمل.

وقال أنتونيللي: "بالتأكيد، لقد تحدثنا عن الأمر، ومن الواضح أننا نحتاج أولًا إلى إقناع المدير الكبير، توتو. لذلك عليّ مواصلة تحقيق الانتصارات حتى أمنح نفسي أفضل فرصة لتحقيق ذلك".

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وأضاف: "لكنها بالتأكيد تجربة أرغب بشدة في خوضها مستقبلًا، وخصوصًا على حلبة نوردشلايفه، لأنها واحدة من الحلبات التي أحلم بالقيادة عليها. فقد خضت عليها لفة واحدة فقط بسيارة مخصصة للطرقات، وكانت تجربة مذهلة، فالحلبة استثنائية بكل المقاييس".

وتابع: "أرغب بشدة في خوض سباق هناك يومًا ما، وبالتأكيد سيكون الأمر أفضل بكثير إذا كان ذلك ضمن فريق واحد مع ماكس. لكن بعيدًا عن ذلك، أرغب فعلًا في القيادة على تلك الحلبة".

وكشف أنتونيللي أيضًا عما تعلمه من التسابق أمام فيرستابن خلال الموسم الجاري، قائلًا: "تعلمت بالتأكيد الكثير عن أسلوبه في التسابق، وكيفية تمركزه ليمنح نفسه أفضل فرصة لتنفيذ مناورة ناجحة وتجاوز منافسه، وكذلك عندما يكون في موقف دفاعي".

وأكمل: "شهدنا العديد من المواقف الرائعة هذا العام. ومن بينها موقف حديث نسبيًا في سنغافورة، عند الانطلاقة، عندما أصبح لوكلير بمحاذاته. نجح ماكس في وضعه داخل موقف صعب للغاية، إذ لم يكن بإمكانه الضغط على المكابح أكثر من ذلك، لأنه كان متمركزًا بالكامل على الجهة الداخلية، ولم تكن أمامه مساحة تُذكر، وبالتالي كانت خياراته محدودة للغاية".

وأردف: "ومن الواضح أن الضغط على المكابح كان سيمثل خيارًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة إليه. لذلك فإن الطريقة التي يتمركز بها ماكس عندما يدافع أو يهاجم مثيرة للاهتمام للغاية، لأنه من الواضح أن أسلوبه في التسابق متقدم جدًا، وهو يحاول دائمًا وضع نفسه في أفضل موقع للخروج بمناورة تجاوز ناجحة أو بتصدي دفاعي جيد".

واختتم: "هذا أمر رائع، ويمكن تعلم الكثير منه. وهناك أمور أخرى كثيرة أيضًا، لكن هذا هو الجانب الأهم".

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