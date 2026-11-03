فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

كيمي أنتونيللي يكشف عن "نقطة التحول" في موسمه المتوج بلقب الفورمولا 1

حصد سائق مرسيدس لقبه العالمي الأول في المكسيك يوم الأحد.

منشور: 03-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أرتور ويداك

كشف كيمي أنتونيللي أن جائزة اليابان الكبرى كانت بمثابة "نقطة التحول" في موسمه الذي تُوّج خلاله بلقب بطولة العالم للفورمولا 1، موضحًا أن ذلك الانتصار منحه الثقة بإمكانية أن يصبح بطلًا للعالم.

وحسم سائق مرسيدس لقبه العالمي الأول في المكسيك يوم الأحد، بعد موسم مهيمن خلال عام 2026، حقق فيه تسعة انتصارات و16 صعودًا إلى منصة التتويج، مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم.

وتصدر أنتونيللي الترتيب العام منذ الجولة الثالثة في سوزوكا خلال شهر مارس، بعدما استفاد من دخول سيارة الأمان في توقيت مناسب، ليتجاوز زميله جورج راسل وأوسكار بياستري سائق مكلارين، ويحقق الفوز.

وجاء ذلك بعد أسبوعين فقط من تحقيقه انتصاره الأول في سباقات الجائزة الكبرى بالصين، ليحصل بالتالي على أفضلية بلغت تسع نقاط أمام راسل، الذي كان يتصدر الترتيب سابقًا، وذلك خلال سلسلة من خمسة انتصارات متتالية.

وقال السائق البالغ من العمر 20 عامًا، والذي أصبح أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1: "كانت الصين بداية كل شيء، لكن سوزوكا كانت نقطة التحول الأولى، لأنها كانت اللحظة التي بدأت فيها تصدر البطولة".

وأضاف: "كانت لحظة محورية بالنسبة لي، وساعدتني على إحداث تغيير إضافي في طريقة تفكيري، ومنحتني ثقة أكبر لأقول لنفسي: في الواقع، يمكننا الفوز بهذا اللقب".

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وتابع: "لذلك، كان الفوز على حلبة أيقونية إلى هذا الحد أمرًا مميزًا للغاية، لأنها، كما قلت، كانت نقطة التحول الأولى بالنسبة لي في البطولة. الحصول على الصدارة للمرة الأولى منحني ثقة إضافية".

ومنذ ذلك الحين، واصل أنتونيللي تقديم مستويات مهيمنة، إذ صعد إلى منصة التتويج في جميع سباقات الجائزة الكبرى باستثناء ثلاثة، وكان اثنان من تلك الاستثناءات، في برشلونة وسيلفرستون، نتيجة مشكلات تقنية في سيارة "دبليو 17".

وكان هذا المستوى هو ما قاده إلى التتويج باللقب، في الوقت الذي عانى فيه راسل من مشكلات متواصلة، ليتراجع السائق الذي كان المرشح الأبرز قبل بداية الموسم إلى المركز الرابع خلف ماكس فيرستابن ولويس هاميلتون.

وقال أنتونيللي: "أعتقد أن العامل الأهم كان الاتساق الذي أظهرناه طوال الموسم. حتى عندما بدت الأمور صعبة بعض الشيء، تمكنا من تحقيق نتائج جيدة، ونجحنا في الحد من الأضرار".

وأردف: "كان ذلك هو العامل الحاسم، فقد كنا حاضرين دائمًا. وأعتقد أيضًا أن الاستمتاع بكل عطلة نهاية أسبوع، ومواجهة كل جولة بشغف وحب لهذه الرياضة ولما أقوم به، ومحاولة تقدير كل لحظة، كان أمرًا مهمًا للغاية. كانت عطلة نهاية الأسبوع هذه صعبة جدًا من الناحية العاطفية أيضًا. لم يكن الأمر سهلًا، لكنني حاولت مع ذلك الاستمتاع بهذا اليوم، والحضور إلى الحلبة مع الشعور بأن اليوم قد يكون يوم التتويج، وكذلك الاستمتاع بتلك اللحظات على شبكة الانطلاق".

واختتم: "لذلك، حاولت حقًا الاستمتاع بكل لحظة، وكان هذا هو العامل الأهم بالنسبة لي طوال الموسم مع الفريق. التعامل مع كل سباق على حدة، والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع داخل الحلبة وخارجها، وقضاء الوقت مع الميكانيكيين والمهندسين وكل المشاركين في العمل، لأن عليّ في النهاية أن أتذكر أنني محظوظ للغاية لممارسة ما أحبه كمهنة".





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق





جائزة المكسيك الكبرى2026- السباق

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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