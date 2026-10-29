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كيمي أنتونيللي يكشف عن خططه لإطلاق أكاديمية للسائقين خارج الفورمولا 1

كشف نجم الفورمولا 1 كيمي أنتونيللي لمجلة "أوتو موتور أوند شبورت" عن رغبته في تأسيس أكاديمية خاصة للسائقين، إلى جانب التسابق مع والده في سيارة "جي تي 3".

منشور: 29-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

رغم أن أندريا كيمي أنتونيللي لا يتجاوز 20 عامًا، فإنه منشغل حاليًا بجعل بقية سائقي شبكة انطلاق الفورمولا 1 يبدون وكأنهم متقاعدون بطيئو الحركة. لكن يبدو أن الهيمنة على بطولة العالم لعام 2026 خلف مقود مرسيدس لا تكفي وحدها لإشغال الموهبة الإيطالية الشابة.

وفي مقابلة أجراها مؤخرًا مع مجلة "أوتو موتور أوند شبورت" الألمانية، كشف أنتونيللي أنه يخطط بالفعل لخطوته الكبيرة التالية خارج بادوك الفورمولا 1، والمتمثلة في تأسيس أكاديمية خاصة لتطوير السائقين.

وبعد الحديث المتزايد في أروقة البطولة عن إطلاق لاندو نوريس فريقًا خاصًا لتطوير السائقين الناشئين، يرغب أنتونيللي بدوره في دخول هذا المجال. وبالنظر إلى أنه نشأ فعليًا داخل مرآب فريق والده لسباقات "جي تي"، "إيه كيه إم موتورسبورت"، فهو يدرك جيدًا مدى صعوبة الطريق المالي أمام السائقين الشباب الموهوبين الذين لا يملكون الموارد اللازمة لمواصلة مسيرتهم.

وقال أنتونيللي للمجلة: "نريد بناء أكاديمية للشباب حتى نمنحهم فرصة لدخول عالم رياضة المحركات. إنها رياضة رائعة، لكنها عالم صعب، وليس من السهل الحصول على الفرص فيه. نريد مساعدة السائقين الشباب على الحصول على فرصتهم".

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من اللافت أن أنتونيللي لا يخطط لحصر نشاط أكاديميته المستقبلية في إعداد السائقين للوصول إلى الفئات المؤهلة للفورمولا 1. بل أشار بوضوح إلى أن سباقات "جي تي" الاحترافية تمثل مسارًا مهنيًا واعدًا ومجزيًا، وهي نظرة عززها إلى حد كبير بطل العالم الهولندي ثلاث مرات ماكس فيرستابن.

فقد حوّل فيرستابن عالم سباقات التحمل ضمن فئة "جي تي 3" إلى مشروع جانبي خاص به، ما أثار حماسًا متزايدًا لدى بقية سائقي الفورمولا 1 لخوض التجربة نفسها. ولم يكن أنتونيللي استثناءً من ذلك.

حيث أضاف قائلًا: "تشهد سباقات جي تي نموًا كبيرًا في الوقت الحالي. ويساعد ماكس على زيادة شهرتها وإظهار مدى جاذبيتها".

وانطلاقًا من هذا الانتشار المتزايد، يريد أنتونيللي أن تستهدف أكاديميته المستقبلية نطاقًا أوسع من السائقين الشباب.

فقال: "ليس من الضروري أن يكون الهدف هو الوصول إلى الفورمولا 1، فهناك أيضًا العديد من الفرص في سباقات جي تي الاحترافية".

تحقيق حلم والده أخيرًا

قبل أن يبدأ أنتونيللي في تخصيص الأموال لإطلاق أكاديمية متكاملة لتطوير السائقين الناشئين، لديه أمر أكثر خصوصية يرغب في تحقيقه على صعيد رياضة المحركات.

فوالده ماركو أنتونيللي سائق سابق في سباقات السيارات السياحية، وقد أسس فريق "إيه كيه إم موتورسبورت" الذي حقق نجاحًا كبيرًا. ورغم أن كيمي خاض تجارب قيادة سابقًا بسيارات "جي تي 3" التابعة لوالده، فإنهما لم يتشاركا مقعد القيادة في سباق فعلي خلال عطلة نهاية أسبوع تنافسية. لكن كيمي يؤكد أن هذا الأمر قد يتغير قريبًا.

حيث قال: "نتشارك كل شيء تقريبًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر برياضة المحركات. ولدينا أيضًا مشروعات مشتركة للمستقبل".

وأكمل: "أحد أحلام والدي هو أن نتسابق معًا يومًا ما. شاركت مع فريقه قبل ثلاثة أعوام، لكننا لم نخض أي سباق معًا كزميلين في الفريق. نرغب في تحقيق ذلك خلف مقود سيارة جي تي 3".

وعندما سألته المجلة عن الموعد المحتمل لهذا التعاون المنتظر بين الأب وابنه، لم يتردد أنتونيللي في وضعه ضمن خططه القريبة، قائلًا: "إذا تمكنا من إيجاد الوقت، فبالتأكيد. ستكون هناك فرصة في العام المقبل، سواء في بداية الموسم أو منتصفه. سيكون من الجميل تحقيق حلم والدي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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