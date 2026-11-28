فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

كيمي أنتونيللي يشكك في قرار مرسيدس خلال تصفيات قطر: "علينا مراجعة ما حدث"

خسر بطل العالم فرصة الانطلاق من البول بوزيشن في جائزة قطر الكبرى لصالح زميله في الفريق جورج راسل.

ليديا مي

منشور: 28-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

عالم السهام الفضية



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قال كيمي أنتونيللي، بطل العالم للفورمولا 1 لموسم 2026، إن مرسيدس بحاجة إلى مراجعة قرارها بإرساله أولًا إلى الحلبة خلال المحاولات الأخيرة من القسم الثالث للتصفيات المؤهلة لجائزة قطر الكبرى.

وخسر السائق الإيطالي، الذي تصدر جدول الأزمنة في جميع التجارب الحرة على حلبة لوسيل الدولية، فرصة الانطلاق من البول بوزيشن لصالح زميله جورج راسل.

وحسم راسل البول بوزيشن بزمن بلغ 1:21.695 دقيقة خلال محاولته الأولى في القسم الثالث من التصفيات، متقدمًا بفارق 0.128 ثانية على أنتونيللي. ولم يتمكن أي من السائقين من تحسين زمنه خلال المحاولة الأخيرة، ليضمن فريق مرسيدس الانطلاق من الصف الأول، أمام لاندو نوريس سائق مكلارين.

وفي حديثه عقب التصفيات، أقر أنتونيللي بأنه واجه صعوبات في الجزء الأوسط من اللفة، لكنه أوضح أنه لم يكن يرغب في أن يكون أول السائقين خروجًا إلى الحلبة خلال المحاولات الأخيرة.

كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وقال أنتونيللي: "واجهت صعوبات كبيرة في القطاع الثاني اليوم، ولم أتمكن ببساطة من تنفيذ تسلسل المنعطفات بالشكل المطلوب".

وأضاف: "لكنني كنت أشعر بإحساس جيد بالسيارة قبل القسم الثالث من التصفيات، وعلينا فقط مراجعة الأمر مع الفريق، لأنني كنت أرغب في الخروج أخيرًا خلال المحاولة الأخيرة، لكنهم أرسلوني أولًا. لذلك علينا مراجعة هذا القرار".

ورغم أن أنتونيللي حسم لقب بطولة السائقين في جائزة المكسيك الكبرى، لا يزال راسل ينافس على المركز الثاني في البطولة. ومع اقتراب جائزة قطر الكبرى، التي تمثل الجولة قبل الأخيرة من الموسم، يحتل السائق البريطاني البالغ من العمر 28 عامًا المركز الرابع في الترتيب.

ويحتل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل المركز الثاني برصيد 304 نقاط، بينما يأتي لويس هاميلتون سائق فيراري ثالثًا برصيد 267 نقطة، ويحتل راسل المركز الرابع برصيد 264 نقطة. أما لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي سينطلق من المركز الثالث في قطر، فيحتل المركز الخامس، لكنه يمتلك الرصيد نفسه لراسل.

وقال راسل عقب التصفيات: "منذ أن أدخلنا حزمة التحديثات في ماليزيا، كانت هذه أول حلبة سريعة فعلًا، تُظهر مستوى الارتكازية الذي امتلكناه في تلك المنعطفات".

وأضاف: "واصلنا تطوير إعدادات السيارة منذ ذلك الحين، ونجحنا تدريجيًا في تحسين أدائها منذ منتصف الموسم".

وتابع: "لطالما قدمنا أداءً جيدًا هنا. إنها حلبة أستمتع كثيرًا بالقيادة عليها، وهي واحدة من أفضل الحلبات في روزنامة البطولة. أنا متحمس لسباق الغد!".

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