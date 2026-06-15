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كيمي أنتونيللي يتلقى عقوبة بعد السباق رغم انسحابه في برشلونة

تلقى متصدر البطولة عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز حدود المسار، وهي مخالفة كان من الممكن أن تكلفه مركزًا لو أنه أنهى السباق.

منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون

تعرض كيمي أنتونيللي لعقوبة من قبل حكام جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1 في برشلونة بعد انتهاء السباق، بعد أن تبيّن أنه خالف حدود الحلبة أكثر من ثلاث مرات خلال مجريات السباق.

هذا القرار لم يغيّر نتيجة السباق بالنسبة لمتصدر البطولة، لكنه كان يمكن أن تكون له تبعات لو تمكن من إنهاء السباق.

انطلق أنتونيللي من المركز الثالث وقضى معظم فترات السباق في ملاحقة لويس هاميلتون أولًا، ثم جورج راسل. وبعد أن التزم سائق فيراري باستراتيجية مختلفة، اقترب أنتونيللي من زميله في فريق مرسيدس، وخاض الاثنان معركة طوال النصف الثاني من السباق.

نجح أنتونيللي في تجاوز راسل قبل خمس لفات فقط من النهاية، لكن قبل ذلك بكثير كان مهندس سباقه بيتر بونينغتون قد أبلغه بأنه حصل بالفعل على ثلاث مخالفات لحدود المسار، وحثه على عدم ارتكاب أي مخالفة إضافية.

وبينما كان لاندو نوريس يطارد ثنائي مرسيدس طوال السباق، أبلغ مهندس سباقه ويل جوزيف السائق أيضًا بأن أنتونيللي مهدد بعقوبة، وشجعه على زيادة الضغط على السائق الشاب.

لاحقًا، أخبر جوزيف نوريس أن أنتونيللي تجاوز بالتأكيد حدود الحلبة أكثر من ثلاث مرات، وبالتالي سيتلقى عقوبة، رغم أنه لم تصدر أي معلومات رسمية بهذا الشأن من إدارة السباق.

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

تم تأكيد العقوبة فقط بعد انتهاء السباق، حيث أصدر الحكام عقوبة خمس ثوانٍ بحق أنتونيللي. كما كشفوا أن إحدى المخالفات لم تُرصد خلال السباق، ما يعني أن أنتونيللي لم يتلقَ العلم التحذيري الأسود والأبيض إلا بعد المخالفة الرابعة بدلًا من الثالثة.

وجاء في قرار الحكام: "راجع الحكام الأدلة المصورة".

"غادرت السيارة حدود المسار أربع مرات خلال السباق دون سبب مبرر. ويقر الحكام بأن السائق لم يتلقَّ العلم التحذيري الأسود والأبيض بعد مخالفته الثالثة، بل بعد الرابعة، لأن إحدى المخالفات السابقة لم تُكتشف إلا لاحقًا خلال السباق".

"ومع ذلك، وبناءً على اللوائح الحالية وإرشادات معايير القيادة، فإن ذلك لا يعفي السائق من الالتزام بالقوانين".

وهذا يعني أنه لو تمكن أنتونيللي من إنهاء السباق في المركز الثاني، لكان من الممكن أن يخسر مراكزه بعد السباق لصالح راسل أو ربما نوريس، إذا بقيا ضمن خمس ثوانٍ من السائق الإيطالي.

كما حثّ الحكام الاتحاد الدولي للسيارات على "إعادة النظر في الإجراءات والإرشادات الحالية في أقرب وقت ممكن"، مع الإقرار بوجود غموض محتمل في النظام الحالي.

وبما أن أنتونيللي انسحب بعد تجاوزه راسل بفترة قصيرة، فإن العقوبة لا تأثير عملي لها، إذ إن العقوبات الزمنية بعد السباق لا تتحول إلى عقوبات على شبكة الانطلاق في السباق التالي.

ورغم تسجيل أول انسحاب له هذا الموسم، لا يزال أنتونيللي متصدرًا للبطولة. ويبتعد هاميلتون الآن عن السائق الإيطالي بفارق 41 نقطة، بينما يأتي راسل ثالثًا بفارق تسع نقاط إضافية.

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