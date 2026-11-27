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فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

كيمي أنتونيللي يتفوق على جورج راسل في التجارب الحرة الأولى لجائزة قطر الكبرى

فرض بطل العالم المتوّج حديثًا كيمي أنتونيللي سيطرته على التجارب الحرة الأولى لجائزة قطر الكبرى، بعدما تصدر الترتيب بفارق مريح أمام زميله في مرسيدس جورج راسل، في وقت واجه فيه السائقون صعوبات في التعامل مع تحديات حلبة لوسيل.

فيليب كليرين

تم التحرير: 27-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Manuel Eletto

بعد أسبوع واحد من سباق السرعة والتجاوزات الذي شهدته شوارع لاس فيغاس، واجه السائقون والفرق تحديًا مختلفًا تمامًا، مع خوض التجارب على حلبة لوسيل ذات الارتكازية العالية، والمخصصة في الأساس لسباقات الدراجات النارية.

وفي المراحل الافتتاحية من ساعة التجارب الأولى، وعلى المنعطفات الانسيابية لحلبة الدوحة، استخدم السائقون تركيبتَي إطارات ميديوم وهارد للتعرف على طبيعة الحلبة وجمع البيانات.

وتصدر بطل العالم لهذا العام كيمي أنتونيللي الترتيب طوال الحصة، بعدما سجل في البداية زمنًا مرجعيًا بلغ دقيقة واحدة و24.057 ثانية على إطارات ميديوم، قبل أن يواصل تحسين أرقامه تدريجيًا خلال محاولاته التالية، مسجلًا زمنًا قدره دقيقة واحدة و23.217 ثانية بعد نحو 20 دقيقة، ليتقدم على زميله جورج راسل بفارق 7 أعشار من الثانية.

وتقدم ثنائي مرسيدس على سيارات ريد بُل ومكلارين وفيراري قبل أن تبدأ الفرق الانتقال إلى إطارات سوفت عند منتصف الحصة.

لكن رغم استخدام التركيبة الألين والأسرع من الإطارات، صمد الزمن المرجعي المبكر الذي سجله أنتونيللي أمام محاولات المنافسين. واكتفى راسل، الذي كان يختبر إعدادات مختلفة للأجنحة، بالتأخر بفارق نصف ثانية، فيما لم يتمكن أنتونيللي نفسه من تحسين زمنه المسجل على إطارات ميديوم، بعدما امتلأ سطح حلبة لوسيل بالحصى نتيجة خروج عدد كبير من السائقين عن المسار.

وسجل إسحاق حجار ثالث أسرع زمن على متن سيارة ريد بُل، متأخرًا بفارق 0.661 ثانية، تلاه سائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري، اللذان بديا متوترين خلف المقود، وتراجعا بفارق 8 أعشار من الثانية لكل منهما، فيما جاء ماكس فيرستابن، الفائز بجائزة لاس فيغاس الكبرى، خلفهما.

وكانت فيراري رابع أسرع الفرق بعد حصة هادئة نسبيًا، إذ ابتعد شارل لوكلير ولويس هاميلتون بأكثر من 1.2 ثانية عن أنتونيللي، بعدما واجها تآكلًا كبيرًا في الإطارات الأمامية.

أما الناشئ أرفيد ليندبلاد، سائق ريسينغ بولز، فتصدر ترتيب فرق وسط المجموعة، بينما أكمل بيير غاسلي، سائق ألبين، المراكز العشرة الأولى.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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