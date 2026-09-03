قال كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس إنه "لا يملك ما يخسره" في نهاية هذا الأسبوع، بينما يستعد لتعويض العقوبة الكبيرة التي سيحصل عليها بسبب استخدام مكونات جديدة لوحدة الطاقة.

وبعد سلسلة من مشاكل الموثوقية في وقت سابق من العام، سينتقل أنتونيللي إلى استخدام وحدة الطاقة الخامسة له من مرسيدس هذا الموسم، ما سيؤدي إلى تراجعه إلى آخر شبكة الانطلاق.

ولا تحمل مونزا أفضل الذكريات لأنتونيللي كسائق في الفورمولا 1، إذ تعرض لحادث خلال ظهوره الأول في التجارب الحرة عام 2024، قبل أن يعيش عطلة نهاية أسبوع دون المستوى في العام الماضي خلال موسمه الأول المتقلب. لكن مع دخوله سباق مونزا الثاني له في الفورمولا 1 وهو متصدر بطولة العالم، خففت عقوبة التراجع من بعض الضغوط عنه، بينما يستهدف تعويضًا قويًا عبر التقدم في ترتيب السائقين.

"بما أنني سأبدأ من المركز الأخير، فسيكون الأمر هجومًا كاملًا. بالطبع، سأظل أستخدم عقلي. ليس الأمر وكأنني سأصل إلى منطقة الكبح الأولى يوم الأحد وأضغط على المكابح كما لو أنني في التصفيات، وإلا فسأتسبب في حادث!" قال أنتونيللي لوسائل إعلام مختارة، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قبل انطلاق عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف: "لا أريد أن أستبق الأمور، لكن ليس لدي ما أخسره. الهدف هو استعادة أكبر عدد ممكن من النقاط مع استخدام عقلي، لكن العقلية ستكون الهجوم بأقصى قدر ممكن ومحاولة كسب أكبر عدد من المراكز التي أستطيع".

Watch: إف1 في أسبوع: ريد بُل فورد أقوى محرك؟ وولف يعترف: فيرستابن يستحق لقب 2021، أفلام السباقات وغيرها..

وتابع: "ليس من المثالي الحصول على عقوبة في جائزة بلدك، وخصوصًا عندما تكون بهذا الحجم. لكن في نهاية المطاف، نحن كفريق ننظر إلى البطولة، وهذه بالتأكيد واحدة من أفضل الحلبات للقيام بذلك. لذلك من الأفضل تغيير كل شيء الآن، ونأمل في تجنب أية مشاكل في المستقبل. أعتقد أن ذلك سيسمح لي بالاستمتاع بها أكثر، والقيادة بضغط أقل، وأعتقد أن هذا أمر إيجابي".

هذا ويملك أنتونيللي أيضًا أفضلية تتمثل في قدرته على التركيز بشكل كامل على إعدادات السباق، وهو ما يعتقد أنه قد يساعده على استهداف إنهاء طموح ضمن المراكز الخمسة الأولى يوم الأحد.

حيث قال: "سنعمل بطريقة مختلفة قليلًا عن المعتاد في نهاية هذا الأسبوع، مع التركيز فقط على إعدادات السباق، وبعد ذلك سنرى. أعتقد أن المراكز الخمسة الأولى قد تكون في المتناول، لكن بالطبع سيتعين علينا رؤية كيف ستسير أحداث السباق".

ومع عدم وجود ما ينافس عليه أنتونيللي يوم السبت، فمن المتوقع أن يُطلب منه مساعدة زميله في الفريق جورج راسل، نظرًا للأهمية الكبيرة للاستفادة من عامل السحب في التصفيات، والذي يبدو أنه سيكون أكثر أهمية مع سيارات هذا العام.

إذ أقر أنتونيللي قائلًا: "قد يحدث ذلك. ستكون هناك أيضًا محادثة داخلية بيننا حتى نكون مستعدين في حال ظهرت هذه الوضعية. لكن الأمر ليس محسومًا. بالطبع، سأتحدث مع الفريق بشأنه، وبعد ذلك سنرى كيف ستسير الأمور. لكنني أعتقد أنه قد يحدث".