تقرير التجارب

فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

كيمي أنتونيللي وجورج راسل يواصلان هيمنة مرسيدس في التجارب الحرة الثانية لجائزة قطر الكبرى

حسم كيمي أنتونيللي صدارة تجارب يوم الجمعة في جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1 في الدوحة، بعدما تصدر التجارب الحرة الثانية التي توقفت مرتين بسبب رفع العلم الأحمر.

فيليب كليرين

منشور: 27-11-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

وفرت التجارب الحرة الثانية، التي أُقيمت في الأجواء المسائية الأكثر برودة، ظروفًا أقرب إلى تلك المنتظرة خلال التصفيات يوم السبت، التي ستُقام في التوقيت نفسه تقريبًا، إذ كانت درجات حرارة الحلبة أقل بنحو 10 درجات مقارنة بالتجارب الحرة الأولى التي أُقيمت بعد ظهر الجمعة وسط أجواء شديدة الحرارة.

ومع ذلك، وكما حدث في وقت سابق، فرضت مرسيدس سيطرتها على جدول الأزمنة منذ البداية، بعدما سجل جورج راسل زمنًا بلغ 1:23.715 دقيقة، قبل أن يتفوق عليه كيمي أنتونيللي بتسجيل 1:23.077 دقيقة، في وقت استخدمت فيه جميع السيارات تقريبًا إطارات ميديوم خلال المراحل الأولى.

لكن انخفاض درجات حرارة الحلبة لم يجعل التعامل مع حلبة لوسيل، التي تتطلب مستويات ارتكازية مرتفعة وتشبه في تصميمها حلبات الدراجات النارية، أكثر سهولة على ما يبدو، إذ تعرض شارل لوكلير لانزلاق كبير بسيارته فيراري عند الخروج من المنعطف السابع. ولم يكن لوكلير الوحيد الذي واجه صعوبات في التحكم بالسيارة، حيث أبلغ لويس هاميلتون عن عدم استقرار كبير في القسم الخلفي من سيارته، وهي نقطة ربما يتفق عليها سائقا فيراري.

وأدى تكرار خروج السيارات عن المسار إلى رفع العلم الأحمر قرب منتصف التجارب، ما أتاح للمراقبين إزالة الحصى الذي قذفه لوكلير وسائقون آخرون إلى سطح الحلبة.

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وشكّل التوقف القصير نقطة انتقال طبيعية لعدد أكبر من الفرق إلى استخدام إطارات سوفت. لكن بيير غاسلي سائق ألبين لم يتمكن من تقديم أية ملاحظات بشأن أدائها، بعدما انزلق إلى المنطقة الحصوية عند المنعطف 14، وانتهى به الأمر عالقًا في منطقة الخروج عن المسار.

ومع تبقي 15 دقيقة إضافية على نهاية التجارب عند استئنافها مرة أخرى، قرر مراقبو السباق تمديد الجلسة لمدة 13 دقيقة. وأتاح ذلك للفرق تعويض الوقت المفقود، لكن الغالبية فضّلت العودة إلى محاكاة السباق باستخدام إطارات ميديوم بدلًا من السعي لتسجيل أزمنة سريعة بإطارات سوفت.

وخلال ذلك، التقى هاميلتون وماكس فيرستابن على المقطع المستقيم الرئيسي، بعدما تجاوز الهولندي سائق فيراري بينما كانا يستعدان لبدء لفة سريعة، في مناورة مشابهة لتلك التي أثارت غضب جورج راسل بشدة في لاس فيغاس. وسرعان ما استعاد هاميلتون مركزه متجاوزًا فيرستابن، قبل أن ينحرف باتجاهه عند الاقتراب من منطقة الكبح، ما أثار استياء سائق ريد بُل. وسجل مراقبو السباق الواقعة بسبب "القيادة غير المنتظمة"، لكنها لم تستدعِ إجراء تحقيق إضافي.

وأدى التركيز على المحاكاة الطويلة إلى بقاء زمن أنتونيللي المبكر، الذي اقترب راسل من معادلته قبل رفع العلم الأحمر الأول، دون تهديد حقيقي بعد ذلك. كما لم تساعد سيارة الأمان الافتراضية التي فُرضت في الدقائق الأخيرة بسبب هاميلتون، بعدما بدا أن وحدة الطاقة في سيارته فيراري توقفت عن العمل.

وكما حدث في التجارب الحرة الأولى، وضع أنتونيللي وراسل مرسيدس في صدارة الترتيب، بفارق أربعة أعشار الثانية عن سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري، اللذين واصلا استخدام مواصفات الأرضية الأقدم في سيارتيهما يوم الجمعة، قبل التوقعات بالانتقال إلى النسخة الأحدث يوم السبت.

وجاء ماكس فيرستابن وإسحاق حجار في المركزين الخامس والسادس لصالح ريد بُل، بينما حل شارل لوكلير ولويس هاميلتون في المركزين السابع والثامن، بفارق ثانية كاملة عن الصدارة. وعلى النهج ذاته، وبوجود سائقين متتاليين لكل فريق، أكمل ليام لاوسون وأرفيد ليندبلاد قائمة العشرة الأوائل لصالح ريسينغ بولز.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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