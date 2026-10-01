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كيمي أنتونيللي مُشيدًا بماكس فيرستابن: "سائق لديه رؤية مذهلة وقراءة مدهشة للموقف"

أعرب كيمي أنتونيللي عن إعجابه بسائق ريد بُل ماكس فيرستابن، خلال منافسته أمام بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات هذا الموسم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

سلط كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس، الذي أشاد بشكل خاص بذكاء ماكس فيرستابن في السباقات وقدرته على استخراج أقصى قدر من زمن اللفة في اللحظات الحاسمة، الضوء على "رؤية الهولندي المذهلة"، التي تتيح له معرفة المكان الدقيق الذي يجب أن يضع فيه سيارته وسط زحام السيارات.

وتحدث متصدر البطولة أنتونيللي قبل جائزة البحرين الكبرى في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مستشهدًا بمثال من جائزة إسبانيا الكبرى التي أقيمت في مدريد.

وخلال اللفة الافتتاحية لذلك السباق، حاول أنتونيللي تجاوز لاندو نوريس من الجهة الخارجية عند المنعطف المزدوج الثاني، لكنه تراجع في نهاية المطاف عن المحاولة وسمح لنوريس بالاحتفاظ بمركزه. ووفقًا لأنتونيللي، كان هذا القرار هو ما فتح الباب أمام فيرستابن.

وقال أنتونيللي: "يمتلك ماكس رؤية مذهلة حقًا فيما يتعلق بكيفية وضع السيارة خلال السباق. على سبيل المثال، في مدريد، عندما حاولت تجاوز لاندو من الجهة الخارجية عند المنعطف المزدوج الثاني، ارتكبت خطأ عندما تراجعت عن المحاولة وسمحت له بالمرور، لأنني كنت أعرف أن ماكس قادم من الجهة الخارجية لذلك المنعطف. لقد رأى تلك الفرصة واستغلها".

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وتابع: "الأمر دائمًا مثير للاهتمام. لأنه يستطيع قراءة الموقف بشكل جيد جدًا خلال فترة زمنية قصيرة للغاية، ويجد دائمًا فجوة تتيح له كسب مركز في موقف كهذا".

كما استشهد أنتونيللي بعطلة نهاية أسبوع فيرستابن في موناكو كدليل على قدرته على تحويل حصة بدت ضعيفة إلى نتيجة قوية. لكن سباق السائق الهولندي انتهى مبكرًا بسبب عطل في المحرك على شبكة الانطلاق.

وقال أنتونيللي: "عندما تراه عن قرب على الحلبة، تدرك مدى قدرته على قلب الأمور، حتى عندما لا تسير الأمور على ما يرام".

وأردف: "أتذكر التجارب الحرة الثالثة في موناكو هذا العام. كانت ريد بُل بعيدة جدًا عن وتيرة المنافسة. ثم في التصفيات، كان قريبًا جدًا من تحقيق البول بوزيشن".

واختتم: "الأمر الرائع بشأن ماكس هو عنصر المجهول الذي يظهر أحيانًا، خصوصًا خلال التجارب الحرة. لا تعرف بشكل كامل إمكاناته الحقيقية. لكن عندما تصبح الأمور جدية، فإنه يجد دائمًا شيئًا إضافيًا. من الرائع حقًا رؤية ذلك".

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