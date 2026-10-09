أعرب كيمي أنتونيللي متصدر بطولة العالم للفورمولا 1 عن استيائه من حزمة التحديثات الجديدة على سيارة مرسيدس، بعدما اكتفى بالمركز السابع في التصفيات التأهيلية للسباق القصير ضمن جائزة سنغافورة الكبرى.

وفرض السائق البالغ من العمر 20 عامًا هيمنته على موسم 2026 حتى الآن، إذ يتقدم بفارق 86 نقطة على زميله جورج راسل، صاحب المركز الثاني في البطولة، لكن الأسبوع الماضي كان صعبًا على أنتونيللي.

ويعود ذلك إلى أن ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، هيمن على سباق سيبانغ في ماليزيا نهاية الأسبوع الماضي انطلاقًا من البول بوزيشن، بينما اكتفى أنتونيللي بالمركز الثاني، رغم أن مرسيدس جلبت حزمة تحديثات كبيرة إلى ماليزيا.

لكن الفريق لم يتمكن من استخراج الأداء المنتظر من هذه التحديثات، ولذلك سيواصل السائق الإيطالي استخدام سيارة دبليو 17 المحدثة خلال جائزة سنغافورة الكبرى هذا الأسبوع، في حين عاد راسل إلى المواصفات القديمة بهدف إجراء مقارنة بين الحزمتين.

ومع ذلك، لم تسر الأمور بسلاسة بالنسبة إلى أنتونيللي، الذي سينطلق في السباق القصير يوم السبت من المركز السابع، متأخرًا بفارق 0.573 ثانية عن راسل صاحب المركز الثاني، وبفارق 0.693 ثانية عن فيرستابن الذي انتزع البول بوزيشن.

وقال أنتونيللي، الذي احتل المركز السابع أيضًا في التجارب الحرة الأولى التي تصدرها راسل، لقناة الفورمولا 1: "كنت أعاني بالفعل منذ التجارب الحرة الأولى. لا يزال أمامنا الكثير لفهم هذه الحزمة".

وأضاف: "السيارة صعبة للغاية في قيادتها، ولا يمكن التنبؤ بسلوكها، كما يصعب للغاية إكمال لفة متناسقة معها. لذلك، من المؤسف أنني جئت إلى هنا بتوقعات مرتفعة، لكن الأمور كانت صعبة للغاية حتى الآن".

وتتوافق هذه التصريحات مع ما قاله مدير فريق مرسيدس توتو وولف بعد التجارب الحرة الأولى، إذ أشار النمساوي إلى أن "السيارة الجديدة تبدو أصعب قليلًا في القيادة".

وبالتالي، لا يشعر أنتونيللي بثقة كبيرة حيال بقية عطلة نهاية الأسبوع في مارينا باي، خصوصًا مع الأداء المهيمن الذي أظهره فيرستابن، إلى جانب دخول مكلارين وفيراري في دائرة المنافسة أيضًا.

وتابع السائق الإيطالي قائلًا: "ستكون عطلة نهاية أسبوع صعبة، ما لم نتمكن من إيجاد شيء ما غدًا. بخلاف ذلك، ستكون الأمور معقدة للغاية. لا أرى حقًا أين يمكننا إيجاد سبعة أعشار من الثانية، لكنك لا تعرف أبدًا ما قد يحدث".

واختتم: "ربما نتمكن الليلة، أنا وبونو (بيتر بونينغتون) والمهندسون، من العثور على شيء ما في السيارة. وبالتأكيد سأحاول تحسين أسلوب قيادتي قليلًا، وبعد ذلك سنرى غدًا أين سننهي السباق".