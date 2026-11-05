فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

كيمي أنتونيللي كان على وشك الانسحاب من سباق المكسيك بسبب تسرّب الزيت

ما بدا وكأنه يوم مثالي الأحد الماضي كان من الممكن أن ينتهي بصورة مختلفة تمامًا. فقبل بضع لفات فقط من تحقيق أول ألقابه العالمية في الفورمولا 1، اقترب كيمي أنتونيللي من الانسحاب بعدما بدأ تسرّب للزيت يؤثر على محرك سيارته.

منشور: 05-11-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

كتب كيمي أنتونيللي في المكسيك فصلًا استثنائيًا في تاريخ الفورمولا 1 والرياضة الإيطالية على حد سواء، بعدما حسم لقبه العالمي الأول في موسم لم يتحدد فقط بسرعته، بل أيضًا بالاتساق والنضج اللذين أظهرهما طوال الموسم.

واحتفل أنتونيللي بالبطولة إلى جانب لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، اللذين حملاه لاحقًا على أكتافهما فوق منصة التتويج، في مشهد رمزي بدا وكأنه يجمع بين حاضر الفورمولا 1 ومستقبلها.

لكن الاحتفالات كان من الممكن أن تبدو مختلفة تمامًا، إذ كان أنتونيللي قريبًا للغاية من الانسحاب قبل بضع لفات فقط من رفع العلم الشطرنجي.

فخلال المراحل الختامية من السباق، اضطر السائق الإيطالي إلى التعامل مع مشكلة في وحدة الطاقة بسيارته "دبليو 17"، واقترب من الانسحاب، وفقًا لما كشفه برادلي لورد، نائب مدير فريق مرسيدس، خلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس".

وقال لورد: "استعدنا السيارة بعد السباق، ونزعنا أرضيتها السفلية، وكانت مغطاة بالزيت".

وأضاف: "لقد تشقق حوض الزيت، وقال كيمي إنه شعر، قبل نحو أربع لفات من النهاية، بأن المحرك بدأ يعاني. لذلك، كان على حافة الانسحاب من السباق، ومع ذلك تمكن من الصمود حتى النهاية".

لويس هاميلتون، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

وكان ذلك مؤشرًا إضافيًا على النضج الذي أظهره أنتونيللي طوال الموسم. فعندما بلغ الضغط ذروته، حافظ السائق الإيطالي على هدوئه، رغم أن حلمه الذي رافقه طوال حياته لم يكن يفصله عن تحقيقه سوى بضع لفات.

ومن الناحية الحسابية، كان أنتونيللي سيحسم اللقب على الأرجح حتى لو اضطر إلى الانسحاب.

فمن أجل الإبقاء على الصراع على البطولة قائمًا من الناحية الحسابية، كان يتعين على هاميلتون الفوز بالسباق، وهو ما كان يتطلب منه إيجاد طريقة لتجاوز فيرستابن. لكن هذا السيناريو بدا بالغ الصعوبة بسبب محدودية الطاقة التي يوفرها نظام استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كيه" على الخط المستقيم الرئيسي الطويل، ما جعل التجاوز شبه مستحيل بمجرد تجاوز السيارات حدًا معينًا من السرعة.

ومع ذلك، فإن الاحتفال باللقب في المكسيك، والوقوف على منصة التتويج إلى جانب هاميلتون وفيرستابن، منح تلك اللحظة معنى مختلفًا تمامًا.

ومن المنتظر أن تصبح الصورة التي جمعت السائقين الثلاثة واحدة من أبرز الصور التي ستخلّد ليس فقط هذا الموسم، بل تاريخ الفورمولا 1 بأكمله. بطل يقف بين أبطال. ومن الصعب تخيل طريقة أفضل كان يمكن أن يحسم بها أنتونيللي لقبه العالمي الأول.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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