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كيمي أنتونيللي بعد تحقيق البول بوزيشن في أوستن: "السباق لن يكون سهلًا على الإطلاق"

تحدث كيمي أنتونيللي، موهبة مرسيدس الشابة الذي حسم البول بوزيشن خلال تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى، إلى وسائل الإعلام عقب نهاية الحصة، مستعرضًا أفكاره قبل السباق.

أحمد مجدي

منشور: 24-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

بعد انتزاع المركز الأول بأداء مميز خلال تصفيات أوستن، تحدث أنتونيللي بنبرة جمعت بين الحذر والثقة قبل السباق. ومع إشارته إلى السرعة القوية التي أظهرها منافساه ماكس فيرستابن وإسحاق حجار، شدد السائق الإيطالي على أهمية الانطلاق نحو المنعطف الأول في الصدارة.

وبعدما أشار إلى أن الرياح جعلت القيادة صعبة للغاية، قال أنتونيللي عقب نهاية التصفيات: "لقد حسمنا البول بوزيشن، ولذلك سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز غدًا".

وأضاف: "كان ماكس سريعًا للغاية طوال عطلة نهاية الأسبوع، كما قدم إسحاق عملًا مذهلًا أيضًا. ولهذا السبب، لن يكون سباق الغد سهلًا على الإطلاق".

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وتابع: "هدفنا هو تحقيق انطلاقة جيدة، والوصول إلى المنعطف الأول في الصدارة، ثم فرض إيقاعنا الخاص. ومع ذلك، ستكون الفوارق ضئيلة للغاية".

واختتم: "أنا سعيد للغاية بحصة التصفيات. كان القسم الثالث صعبًا جدًا بسبب الرياح، إذ كانت مفاجئة ولا يمكن التنبؤ بها، لكنني سعيد للغاية لأنني تمكنت من تسجيل لفة جيدة رغم ذلك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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