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كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

كشف فلافيو برياتوري عما يعتقد أنه حل مناسب لمساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة بين عمالقة الفورمولا 1.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

يؤيد فلافيو برياتوري سقف الميزانية في الفورمولا 1، لكنه يرى أنه يجب الذهاب إلى أبعد من ذلك لمساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة.

ويعتقد برياتوري أن الفورمولا 1 يجب أن تعزز سقف الميزانية لمنح الفرق الصغيرة فرصة أكبر لمنافسة عمالقة البطولة الراسخين.

ويرى المستشار التنفيذي في ألبين أن القوانين المالية الحالية لا تذهب بعيدًا بما يكفي، مشيرًا تحديدًا إلى بنود الإنفاق التي لا تزال خارج سقف الميزانية.

طبقت الفورمولا 1 أول سقف للميزانية في 2021، حيث حُدد الحد الأقصى للإنفاق في البداية عند 145 مليون دولار، بعدما خُفض من الرقم الذي كان مخططًا له أصلًا والبالغ 175 مليون دولار، وذلك استجابة للتأثير المالي لجائحة كوفيد-19.

وكان الهدف واضحًا: منع الفرق الأكثر ثراءً من مجرد إنفاق أموال تفوق منافسيها، مع جعل البطولة أكثر استدامة وتنافسية من الناحية المالية.

وقد حققت القوانين هدفها الأول إلى حد كبير، إذ يتعين على الفرق الآن العمل ضمن حد محدد للإنفاق والخضوع لعمليات تدقيق مالي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

لكن سقف الميزانية لم يشمل قط جميع نفقات الفرق. فعلى سبيل المثال، لا تزال رواتب السائقين مستثناة، وكذلك رواتب أعلى ثلاثة موظفين أجرًا في الفريق وعدد من التكاليف الأخرى. ويخلق ذلك فارقًا كبيرًا بين الرقم المعلن لسقف الميزانية والموارد الفعلية المتاحة للفرق الكبرى.

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ويُقدّر أن ماكس فيرستابن يحصل على نحو 70 مليون دولار في الموسم من ريد بُل، بينما تشير التقارير إلى أن حزمة لويس هاميلتون مع فيراري تبلغ نحو 60 مليون دولار. ولو أُدرجت رواتب السائقين ضمن سقف الميزانية، لشكّلت هاتان القيمتان وحدهما نسبة كبيرة من الحد الحالي للإنفاق.

وهناك أيضًا حجة مفادها أن سقف الميزانية حافظ، إلى حد ما، على المزايا التي كانت موجودة قبل تطبيقه. فالفرق التي تمتلك منشآت وبنية تحتية وكوادر وملكية فكرية راسخة دخلت حقبة سقف الميزانية وهي تمتلك سنوات من الاستثمارات خلفها، ما جعل من الصعب على الفرق الأصغر تقليص فارق الأداء.

كما رفعت القوانين الجديدة سقف ميزانية الفرق إلى 215 مليون دولار، بما يعكس التكاليف الإضافية المرتبطة بالتغيير التقني الشامل الذي شهدته الفورمولا 1.

ويعتقد برياتوري، الذي يعمل في الفورمولا 1 منذ ثمانينيات القرن الماضي، أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

حيث قال على هامش جائزة المجر الكبرى: "لدينا فجوة في الميزانية، لكننا بحاجة إلى القيام بشيء أقوى".

وأضاف: "لأنه في حين كانت فكرة سقف الميزانية جيدة جدًا، فإننا نحتاج في مرحلة معينة إلى جعل سقف الميزانية أكثر صرامة بكثير، ونحتاج إلى إدراج السائقين".

وتابع: "نحتاج إلى إدراج الكثير من الأمور الموجودة حاليًا خارج سقف الميزانية، لمنح الفرق الصغيرة إمكانية المنافسة".

ويعرف رجل الأعمال الإيطالي ما يلزم لبناء فريق قادر على الفوز بالبطولة، بعدما أشرف على صعود بينيتون إلى مقدمة شبكة الانطلاق مع مايكل شوماخر في تسعينيات القرن الماضي، ثم قاد رينو لاحقًا إلى تحقيق بطولتي الصانعين والسائقين في موسمي 2005 و2006 مع فرناندو ألونسو.

وبالتالي، فإن مقترحه سيمثل توسعًا كبيرًا في القوانين المالية، لكن حجته الأساسية واضحة: إذا كانت الفورمولا 1 تريد من سقف الميزانية أن يحقق بالفعل تكافؤًا أكبر في المنافسة، فعليها أن تحتسب قدرًا أكبر من الأموال التي تستطيع الفرق إنفاقها فعليًا.

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