كيف يمكن لكيمي أنتونيللي حسم اللقب في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟
يمتلك متصدر ترتيب بطولة العالم لموسم 2026 بفارق كبير فرصته الأولى لحسم اللقب في الجولة المقبلة بأوستن .. فكيف يمكنه تحقيق ذلك؟
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: كلايف روز
بات واضحًا منذ المراحل الأولى من الموسم أن كيمي أنتونيللي يسير نحو التتويج بلقب بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2026، بعد موسم استثنائي فرض خلاله سائق مرسيدس هيمنته بصورة لافتة.
وحقق السائق البالغ 20 عامًا قفزة هائلة مقارنة بموسمه الأول المتقلب، إذ تمكن من تحقيق خمسة انتصارات متتالية بين الجولتين الثانية والسادسة، ليصبح السائق الذي يتعين على الجميع التغلب عليه طوال معظم الموسم.
والآن، باتت فرصته الأولى لحسم اللقب تلوح في الأفق خلال الجولة المقبلة في أوستن، بعدما وسّع الفارق إلى 102 نقطة أمام زميله جورج راسل، صاحب المركز الثاني في ترتيب البطولة.
وفي حال تمكن أنتونيللي من حسم اللقب خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى، فسيصبح بطلًا للعالم قبل خمس جولات من نهاية الموسم، أي بفارق جولة واحدة فقط عن الرقم القياسي الذي سجله مايكل شوماخر عام 2002.
وإليكم كيف يمكنه تحقيق ذلك ..
كم سائقًا لا يزال بإمكانه الفوز بلقب العالم لعام 2026؟
رغم أن وجهة اللقب تبدو واضحة، لا يزال ستة سائقين يمتلكون فرصًا حسابية للتتويج، نظرًا إلى وجود 150 نقطة متاحة خلال ما تبقى من موسم 2026.
ويعني ذلك أن أنتونيللي وراسل ولويس هاميلتون وماكس فيرستابن وشارل لوكلير ولاندو نوريس لا يزالون جميعًا يمتلكون فرصة حسابية للفوز بالبطولة، إذ يفصل بين السائقين الستة الأوائل 139 نقطة.
|
المركز
|
السائق
|
النقاط
|
الفارق عن المتصدر
|
1
|
كيمي أنتونيللي
|
340
|
-
|
2
|
جورج راسل
|
238
|
102
|
3
|
لويس هاميلتون
|
229
|
111
|
4
|
ماكس فيرستابن
|
221
|
119
|
5
|
شارل لوكلير
|
215
|
125
|
6
|
لاندو نوريس
|
201
|
139
كيف يمكن لأنتونيللي حسم لقب العالم في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟
نظرًا إلى أن الفوز بأي سباق جائزة كبرى يمنح 25 نقطة، ومع تبقي خمس جولات بعد أوستن، يتعين على أنتونيللي امتلاك أفضلية لا تقل عن 125 نقطة ليصبح بطلًا للعالم.
ويمثل هذا الرقم الحد الأقصى للنقاط المتاحة بعد جولة تكساس، لكن بما أن السائق الإيطالي حقق ثمانية انتصارات هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات فقط لراسل، فإنه يستطيع حسم اللقب بفضل أفضلية عدد الانتصارات في حال تساويهما بالنقاط.
ويتمثل السيناريو الأكثر وضوحًا لتتويج أنتونيللي في فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى، مع إنهاء راسل السباق في المركز التاسع أو أسوأ.
ورغم أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا إلى حد كبير، فإنه سيترك فارقًا يبلغ 125 نقطة بين سائقي مرسيدس، ما يسمح لأنتونيللي بحسم اللقب بفضل تفوقه في عدد الانتصارات.
وإذا أنهى راسل سباق أوستن في المركز العاشر، فسيظل أنتونيللي بحاجة إلى الفوز بالسباق لحسم البطولة في اليوم نفسه.
أما إذا أنهى السائق البريطاني السباق في المركز الثامن أو أفضل، فستتأجل المنافسة على اللقب إلى جائزة المكسيك الكبرى في نهاية أكتوبر.
|
نتيجة أنتونيللي
|
نتيجة راسل
|
المركز الأول
|
المركز التاسع أو أسوأ
|
المركز الثاني أو أسوأ
|
يتأجل حسم اللقب إلى المكسيك
أما بالنسبة إلى هاميلتون، فلكي يحافظ سائق فيراري على فرصه في المنافسة، يجب ألا يحصد أنتونيللي أكثر منه بفارق 14 نقطة أو أكثر خلال جائزة الولايات المتحدة الكبرى.
وبالتالي، إذا فاز أنتونيللي، فيتعين على هاميلتون إنهاء السباق في المركز الرابع على الأقل للحفاظ على فرصه، بينما إذا حل سائق مرسيدس ثانيًا، فسيحتاج بطل العالم سبع مرات إلى المركز السابع أو أفضل.
|
نتيجة أنتونيللي
|
نتيجة هاميلتون
|
المركز الأول
|
المركز الرابع أو أفضل
|
المركز الثاني
|
المركز السابع أو أفضل
|
المركز الثالث
|
المركز التاسع أو أفضل
|
المركز الرابع أو أسوأ
|
يتأجل حسم اللقب إلى المكسيك
أما فيرستابن، الذي يعيش فترة قوية بعدما حقق انتصارين متتاليين مع عودة ريد بُل إلى المنافسة في المراحل الأخيرة من الموسم، فإن إقصاءه من المنافسة على اللقب يتطلب من أنتونيللي حصد ست نقاط أكثر منه على الأقل.
وبالتالي، إذا صعد سائق مرسيدس إلى أعلى منصة التتويج في تكساس، فسيكون ذلك كافيًا لإنهاء جميع آمال فيرستابن في المنافسة على البطولة.
أما إذا حل أنتونيللي ثانيًا، فإن إنهاء بطل العالم أربع مرات السباق في المركز الرابع أو أسوأ سيخرجه من المنافسة.
|
نتيجة أنتونيللي
|
نتيجة فيرستابن
|
المركز الأول
|
المركز الثاني أو أسوأ
|
المركز الثاني
|
المركز الرابع أو أسوأ
|
المركز الثالث
|
المركز السادس أو أسوأ
|
المركز الرابع
|
المركز السابع أو أسوأ
|
المركز الخامس
|
المركز الثامن أو أسوأ
|
المركز السادس
|
المركز التاسع أو أسوأ
|
المركز السابع
|
المركز الحادي عشر أو أسوأ
|
المركز الثامن
|
يتأجل حسم اللقب إلى المكسيك
وتبدو الحسابات أبسط بكثير بالنسبة إلى مواجهة أنتونيللي مع لوكلير ونوريس، إذ يكفي السائق الإيطالي ألا يخسر أي نقاط أمامهما في أوستن لإنهاء فرصهما الحسابية في المنافسة على اللقب.
وتستند هذه الحسابات إلى الروزنامة الحالية، التي ينتهي فيها الموسم بإقامة جائزتي قطر وأبوظبي الكبريين.
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