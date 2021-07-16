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كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

يرى بعض سائقي الفورمولا واحد أن سباق التصفيات القصير قد يكون ممتعاً خلال المنعطفات السبعة الأولى فقط، لكن هناك احتمالاً لأن يصبح "مملاً" بعد ذلك.

كيف يمكن لسباق التصفيات القصير تقديم "سبعة منعطفات رائعة" وسباقٍ مملّ؟

تستعد الفورمولا واحد لتقديم أول سباق تصفيات قصير في تاريخها ضمن جائزة بريطانيا الكبرى، لكن ما زالت هناك بعض الشكوك حيال كيفية سير السباق.

ولعل أولى المخاوف تتمحور حول قلة الحماسة خلال السباق، وذلك لعدم رغبة السائقين بالمخاطرة بمركز انطلاق جيد لسباق الأحد.

ويرى عدد من السائقين أنّه لا يوجد حوافز كافية تدفعهم للضغط، علاوة على أن الفرص لكسب المراكز بسرعة لن تكون متوافرة إلا في بداية السباق.

حيث قال كارلوس ساينز سائق فيراري: "بصراحة، ومن معرفتي بأن سائقي الفورمولا واحد سيضغطون في اللفات الأولى، لا أعتقد أن المنعطفات الستة أو السبعة الأولى ستكون متمحورة حول سباق الأحد".

وتابع: "على الأقل بالنسبة لي، أعتقد أنني سأضغط. لكن حالما يستقر السباق، نعم، ربما سأبدأ بالتفكير بمركزي في سباق الأحد".

وأردف: "أنا أتكلم من وجهة نظري الشخصية. لا أعتقد أننا ومع الاقتراب من المنعطف الثالث سنفكر بسباق الأحد".

لكن حالما يستقر السباق، فإن لويس هاميلتون يرى أن السيارات ستصطف خلف بعضها البعض كالقطار من دون تجاوزات.

من جهته، قال أنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو: "خلال المنعطفات الأول، أعتقد أننا سنحاول كسب المراكز. لكن بعدها وبالتأكيد لن نخاطر بأي شيء خلال السباق، لذا لن تكون هناك أية حركة غبية في السباق".

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أحد الأمور التي تمت إزالتها من صيغة السباق القصير هو ضرورية بداية السائقين العشرة الأوائل لسباقهم على نفس تركيبة الإطارات التي تأهلوا فيها.

وسيحظى الجميع بخيار انتقاء نوعية الإطارات المناسبة لانطلاقة سباق الأحد، حيث يرى لانس سترول سائق أستون مارتن أن ذلك يعني غياب أحد أهم عوامل الاستراتيجيات.

فقال: "هناك عدة أمور لم نجربها من قبل، وأعتقد أن السباق القصير قد يقدم شبكة انطلاق مختلطة للسباق الرئيسي. سنرى".

وتابع: "قد يكون كذلك، مملاً من دون أي تغيير حقيقي. أتطلع قدماً لأرى أمراً مختلفاً. للأسف، مع حرية اختيار الإطارات لسباق الأحد، فقد نرى تنوعاً أقل في الاستراتيجيات. لذا، قد يكون سباق الأحد مملاً. لكن سنرى".

وربما قد لا يقدم سباق السبت عرضاً مشوقاً، لكن تأثيراته ستمتد إلى السباق الرئيسي يوم الأحد.

مع حصة تجارب حرة واحدة يوم الجمعة، قبل انطلاق التصفيات، فلن يكون أمام السائقين والفرق إلا وقت قصير للاستعداد. وذلك قد يعني وجود اختلافات واضحة في الأداء.

حيث قال شارل لوكلير سائق فيراري: "التجارب الحرة الأولى ستكون حاسمة. أعتقد أنها ستكون مزدحمة لأنه من المهم جداً، جداً فهم السيارة ومحاولة إيجاد الإعدادات الأفضل للتصفيات".

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من جهته، قال فالتيري بوتاس سائق مرسيدس: "مع حصة تجارب حرة واحدة لإيجاد الإعدادات المناسبة، التي ستبقى معها لبقية الجولة".

وتابع: "أنا ولويس، عملنا على جهاز المحاكاة لدراسة جميع المقاربات الممكنة، وأعتقد أننا بتنا نفهم نظرياً على الأقل، خياراتنا لناحية الإعدادات".

لكن، مهما كانت التحضيرات التي قامت بها الفرق، أو التوقعات للسباق القصير. فإن هناك الكثير من الأمور غير المعلومة بعد، سنكتشفها يوم السبت!

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