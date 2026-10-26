فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

كيف يمكن لأنتونيللي حسم لقبه الأول في بطولة الفورمولا 1 في المكسيك؟

يتوجّه كيمي أنتونيللي إلى جائزة المكسيك الكبرى مع فرصة جديدة لحسم لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1، عقب فوزه بجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

منشور: 26-10-2026

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كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: بريت فارمر

ستتاح أمام كيمي أنتونيللي فرصة جديدة لحسم لقبه الأول في بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة المكسيك الكبرى نهاية الأسبوع المقبل، بعدما أخفق بفارق ضئيل في حسم اللقب في أوستن.

حوّل السائق البالغ من العمر 20 عامًا قطب الانطلاق الأول إلى فوزه التاسع هذا الموسم في جائزة الولايات المتحدة الكبرى، لكن احتلال لويس هاميلتون المركز الرابع وجورج راسل المركز الثامن أبقى الصراع على اللقب مفتوحًا لأسبوع إضافي على الأقل.

ما الذي يحتاج كيمي أنتونيللي إلى تحقيقه للفوز بلقب الفورمولا 1 في المكسيك؟

إذا أنهى أنتونيللي سباق مكسيكو سيتي يوم الأحد المقبل ضمن المراكز التسعة الأولى، فسيُتوّج بطلًا للعالم، بغض النظر عمّا سيحققه راسل وهاميلتون.

وبعد جائزة المكسيك الكبرى، ستتبقى أربعة سباقات، إذا سارت الأمور وفق الخطة في البرازيل ولاس فيغاس وقطر وأبوظبي، مع توفر 100 نقطة كحد أقصى. ويحتاج أنتونيللي إلى إنهاء سباق المكسيك متقدمًا بفارق لا يقل عن 100 نقطة على كل من منافسيه.

وحتى لو فاز راسل بسباق المكسيك وأنهى أنتونيللي السباق في المركز التاسع، فلن يتمكن البريطاني سوى من تقليص الفارق إلى 100 نقطة بالضبط. وعندها، سيتعيّن عليه الفوز بالسباقات الأربعة المتبقية جميعها، مقابل عدم حصد أنتونيللي أي نقطة. لكن حتى في هذه الحالة، سيحسم أنتونيللي اللقب بفضل أفضلية عدد الانتصارات، إذ حقق بالفعل تسعة انتصارات في الجوائز الكبرى هذا الموسم، مقابل ثلاثة انتصارات لراسل، الذي لن يتمكن من الوصول إلى أكثر من ثمانية انتصارات.

هل لا يزال بإمكان كيمي أنتونيللي الفوز باللقب إذا أنهى سباق المكسيك خارج المراكز التسعة الأولى؟

نعم. حتى إذا أخفق أنتونيللي في حصد أي نقطة خلال جائزة المكسيك الكبرى، فسيُتوّج بطلًا طالما أنّ راسل وهاميلتون لم يفوزا بالسباق.

والحالة الوحيدة التي ستؤجل حسم اللقب إلى البرازيل هي فوز راسل بالسباق مع إنهاء أنتونيللي في المركز العاشر أو أسوأ، أو فوز هاميلتون بالسباق مع إنهاء أنتونيللي خارج مراكز النقاط.

ما ترتيب بطولة السائقين بعد جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1؟

1. كيمي أنتونيللي - 365 نقطة

2. جورج راسل - 242 نقطة

3. لويس هاميلتون - 241 نقطة

4. ماكس فيرستابن - 236 نقطة

5. شارل لوكلير - 233 نقطة

6. لاندو نوريس - 211 نقطة

7. أوسكار بياستري - 144 نقطة

8. إسحاق حجار - 105 نقاط

9. ليام لاوسون - 77 نقطة

10. بيير غاسلي - 42 نقطة

11. أرفيد لينبلاد - 38 نقطة

12. فرانكو كولابينتو - 27 نقطة

13. أولي بيرمان - 23 نقطة

14. نيكو هولكنبرغ - 13 نقطة

15. غابرييل بورتوليتو - 10 نقاط

16. إستيبان أوكون - 7 نقاط

17. فرناندو ألونسو - 7 نقاط

18. كارلوس ساينز - 7 نقاط

19. أليكس ألبون - 5 نقاط

20. يوكي تسونودا - نقطة واحدة

21. لانس سترول - دون نقاط

22. فالتيري بوتاس - دون نقاط

23. سيرجيو بيريز - دون نقاط

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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