يعتقد خوان بابلو مونتويا سائق الفورمولا 1 السابق أن الموسم الصعب الذي يمر به جورج راسل في 2026 سيعود عليه بالنفع في المستقبل.

وتعرض راسل لانسحاب جديد في جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا-فرانكورشان بعد احتكاكه في اللفة الأولى مع بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون. وإلى جانب هذا الاحتكاك، الذي أنهى سباقه في المنطقة الحصوية، كان راسل قد عانى بالفعل من فقدان مفاجئ للطاقة الكهربائية عند الانطلاقة.

وأثر هذا الانسحاب بشكل كبير على حظوظ راسل في المنافسة على لقب البطولة أمام زميله كيمي أنتونيللي وهاميلتون. فبعد أن كان يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق 25 نقطة عن متصدر البطولة أنتونيللي قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع، أصبح الآن في المركز الثالث متأخرًا بفارق 50 نقطة عن السائق الإيطالي، وخمس نقاط خلف هاميلتون.

ويرى مونتويا أن مواجهة هذه التحديات ستجبر راسل على أن يصبح سائقًا أفضل على المدى البعيد.

حيث قال خلال برنامج F1 TV بعد السباق: "شخصيًا، أعتقد أن مروره بهذه الفترة الصعبة أمر جيد جدًا بالنسبة إليه. ليس لهذا الموسم، ولكن على المدى الطويل، لأنه أدرك أن هناك أمورًا يجب أن تتحسن".

وأضاف: "عندما بدأ الموسم، كان يعتقد أن ما يفعله هو الأفضل بين الجميع، وأنه سيفوز ببطولة العالم. لقد مر بمرحلة يمكن القول إنها سيئة للغاية بالنسبة إليه، لكنها أوصلته إلى مكان أفضل".

وتابع: "في الوقت الحالي، يريد إعادة البناء، وهو يعلم أن هناك أمورًا يمكنه القيام بها بصورة أفضل، كما يعلم أن الفريق أيضًا بحاجة إلى تحسين بعض الأمور. عندما تمر بتجارب كهذه، تخرج منها سائقًا أفضل بكثير، وشخصًا أكثر نضجًا أيضًا".

هذا وأشاد مونتويا أيضًا بالطريقة التي تتعامل بها مرسيدس مع سائقيها، مؤكدًا أن الفريق يحرص دائمًا على دعمهم ولا يلقي اللوم عليهم علنًا.

فقال: "فريق مرسيدس بارع جدًا في مساعدة السائقين وإدارتهم والاهتمام بهم. لا تسمعهم أبدًا يلقون باللوم على السائقين، بينما تحب فرق أخرى القيام بذلك".

واختتم: "لهذا أعتقد أن جورج يناسب مرسيدس كثيرًا، لأنه لاعب جماعي ممتاز. فهو يفكر دائمًا في الفريق، وفي كيفية البناء والتطور وتقديم أداء أفضل".

هذا ولم يتبق قبل العطلة الصيفية سوى جولة واحدة، إذ تقام جائزة المجر الكبرى خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو.