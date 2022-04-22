كيف يمكن أن تشكّل الحفف الجانبية في إيمولا تحديًا أمام سيارات 2022؟

ينطلق الموسم الأوروبي في الفورمولا واحد من بوابة حلبة إيمولا التقليدية القديمة، والتي تتضمّن حففًا جانبية أكثر عدائية من تلك المتواجدة على الحلبات الأكثر حداثة التي استضافت سباقات حتى الآن في هذا الموسم.

وقد وجد السائقون في الماضى حاجةً للعبور كثيرًا على الحفف الجانبية لمسار إيمولا من أجل تقديم أسرع لفة ممكنة - حيث وفّرت المنعطفات المزدوجة تحديدًا فرصة جيّدة لتحقيق مكاسب في التوقيت إذا ما عُبرت بشكل مستقيم.

لكن قد يحتاج السائقون لاتّباع مقاربة أكثر حرصًا نهاية هذا الأسبوع مع سيارات التأثيرات الأرضية الجديدة.

إذ ومع اعتماد أداء السيارة بشكل كبير على تدفق الهواء تحت السيارة، فإن الفرق تعمد إلى جعل سياراتها أقرب بكثير من سطح المسار مما كانت في الماضي.

وذلك يفتح الباب أمام مخاطر إضرار السائقين بأرضية سياراتهم إذا ما عبروا على الحفف الجانبية بذات العدائية مثل الماضي.

حيث صرّح أحد كبار المهندسين في البطولة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "إذا ما نظرتم إلى انطلاقة سباق العام الماضي (في إيمولا)، عندما تعين على لويس هاميلتون العبور على الحفف الجانبية عند المنعطف الأول من أجل تفادي الاصطدام مع ماكس فيرشتابن، فإن ذلك كان ليسحق أرضية سيارته إذا ما حدث مع سيارة 2022".

في المقابل، ستحرص الفرق كذلك على عدم رفع سياراتها أكثر من اللازم عن الأرض، كون ذلك سيكلفها الأداء، لذلك ستكون المحصلة أنه سيتعين على السائقين التعامل مع الحفف الجانبية باحترام أكبر.

مع ذلك، قد يغامر البعض بالمخاطرة أكثر في محاولة لإيجاد المزيد من السرعة.

ويتفق تشيفي بويولار كبير مهندسي جانب المسار لدى ألفا روميو مع أن السائقين سيكونون بحاجة لحرص أكبر في تعاملهم مع الحفف الجانبية.

حيث قال: "ذلك أمر نأخذه في الحسبان بكل تأكيد. ويُمكن أن يمثّل قيدًا كذلك، إذ عليك أن تكون حريصًا جدًا في بعض الأجزاء على الحلبة من حيث الطريقة التي ستضبط بها إعدادات السيارة. قد يكون لذلك تأثير على نهاية الأسبوع".