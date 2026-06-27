كيف يعتقد هاميلتون بأنّ فيراري قادرة على التغلّب على مرسيدس في النمسا
يأمل لويس هاميلتون في التعاون مع زميله في فريق الحصان الجامح شارل لوكلير من أجل هزيمة جورج راسل في سباق جائزة النمسا الكبرى، بعدما احتكر ثنائي فيراري الصف الأول خلف سيارة مرسيدس المنطلقة من قطب الانطلاق الأول.
لويس هاميلتون، فيراري
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
كان راسل قد انتزع قطب الانطلاق الأول الرابع له هذا الموسم على حلبة ريد بُل رينغ، متفوقًا على لوكلير، فيما سينطلق هاميلتون من المركز الثالث أمام سائق مرسيدس الآخر كيمي أنتونيللي.
وجاء أداء فيراري في التصفيات أفضل من التوقعات بعدما بدا الفريق متأخرًا بفارق كبير عن مرسيدس خلال التجارب الحرة، لكن السائقين استفادا من تسجيل لفتيهما قبل الحادث المتأخر الذي تعرّض له ماكس فيرستابن.
وأجبر الحادث أنتونيللي، الذي كان يتصدر الترتيب مؤقتًا، على إلغاء لفّته الأخيرة، بينما تمكّن راسل من إكمال محاولته في اللحظات الأخيرة، ما يعني أنّ فيراري يدرك أنّه لا يزال متأخرًا من حيث الوتيرة الخالصة أمام مرسيدس.
ولهذا السبب، يأمل هاميلتون في العمل مع لوكلير خلال السباق من أجل وضع راسل تحت الضغط، خصوصًا مع توقّع أن تكون استراتيجية التوقف مرتين باستخدام إطارات ميديوم وهارد هي الخيار الأمثل في سباق الأحد الحار.
وقال بطل العالم سبع مرات: "لم نكن واثقين من قدرتنا على المنافسة على الفوز هذا الأسبوع. هؤلاء كانوا أسرع منا بستة أعشار الثانية تقريبًا طوال عطلة نهاية الأسبوع".
وأضاف: "نجحنا في تقليص الفارق خلال الليل، لكننا ما زلنا متأخرين بثلاثة أعشار أو ما يزيد قليلًا عن عُشرين اليوم. سيكون من الصعب جدًا منافستهم غدًا، لكن مع المسافة الطويلة حتى المنعطف الثالث، نأمل أن نتمكن من ذلك معًا".
وأردف: "من الرائع أيضًا وجود شارل هنا، لأننا قد نتمكن من العمل معًا من ناحية الاستراتيجية ومحاولة وضعهم تحت الضغط".
ويدرك هاميلتون أنّ طبيعة حلبة النمسا السريعة ستصب أكثر في مصلحة مرسيدس بفضل تفوق وحدة الطاقة الألمانية، ما يجعل تكرار انتصاره في برشلونة قبل أسبوعين مهمة صعبة".
لكن راسل يعلم في المقابل أنّ أي تعاون بين هاميلتون ولوكلير قد يجعل مهمته في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع انطلاق متصدر البطولة كيمي أنتونيللي من الصف الثاني.
وقال سائق مرسيدس: "هذان السائقان سريعان للغاية، وسيكون من الصعب التعامل مع وجودهما بالقرب مني. رأينا في برشلونة مدى قوة وتيرة لويس".
وأضاف: "أعتقد أنّ تجاوزنا على الخطوط المستقيمة سيكون صعبًا بالنسبة لهما لأن لدينا أفضلية في السرعة القصوى، لكنهما يمتلكان أفضلية في المنعطفات".
وأكمل: "وإذا قاما بتقسيم الاستراتيجية أو وضعانا تحت الضغط، فقد يكون من الصعب الحفاظ على الصدارة، وبالطبع سيكون كيمي سريعًا جدًا أيضًا".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
وولف يرى أنّ فيرستابن كان العامل الأكبر وراء سرعة ريد بُل في النمسا وليس السيارة
هاميلتون ولوكلير حائران حيال وتيرة فيراري في ريد بُل رينغ
موتو جي بي: أكوستا يخضع لعمليّة جراحيّة بعد انسحابه في هولندا
الكشف عن سبب معاناة فيراري في سباق النمسا
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات