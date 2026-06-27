كيف يعتقد هاميلتون بأنّ فيراري قادرة على التغلّب على مرسيدس في النمسا

كان راسل قد انتزع قطب الانطلاق الأول الرابع له هذا الموسم على حلبة ريد بُل رينغ، متفوقًا على لوكلير، فيما سينطلق هاميلتون من المركز الثالث أمام سائق مرسيدس الآخر كيمي أنتونيللي.

وجاء أداء فيراري في التصفيات أفضل من التوقعات بعدما بدا الفريق متأخرًا بفارق كبير عن مرسيدس خلال التجارب الحرة، لكن السائقين استفادا من تسجيل لفتيهما قبل الحادث المتأخر الذي تعرّض له ماكس فيرستابن.

وأجبر الحادث أنتونيللي، الذي كان يتصدر الترتيب مؤقتًا، على إلغاء لفّته الأخيرة، بينما تمكّن راسل من إكمال محاولته في اللحظات الأخيرة، ما يعني أنّ فيراري يدرك أنّه لا يزال متأخرًا من حيث الوتيرة الخالصة أمام مرسيدس.

ولهذا السبب، يأمل هاميلتون في العمل مع لوكلير خلال السباق من أجل وضع راسل تحت الضغط، خصوصًا مع توقّع أن تكون استراتيجية التوقف مرتين باستخدام إطارات ميديوم وهارد هي الخيار الأمثل في سباق الأحد الحار.

وقال بطل العالم سبع مرات: "لم نكن واثقين من قدرتنا على المنافسة على الفوز هذا الأسبوع. هؤلاء كانوا أسرع منا بستة أعشار الثانية تقريبًا طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "نجحنا في تقليص الفارق خلال الليل، لكننا ما زلنا متأخرين بثلاثة أعشار أو ما يزيد قليلًا عن عُشرين اليوم. سيكون من الصعب جدًا منافستهم غدًا، لكن مع المسافة الطويلة حتى المنعطف الثالث، نأمل أن نتمكن من ذلك معًا".

وأردف: "من الرائع أيضًا وجود شارل هنا، لأننا قد نتمكن من العمل معًا من ناحية الاستراتيجية ومحاولة وضعهم تحت الضغط".

ويدرك هاميلتون أنّ طبيعة حلبة النمسا السريعة ستصب أكثر في مصلحة مرسيدس بفضل تفوق وحدة الطاقة الألمانية، ما يجعل تكرار انتصاره في برشلونة قبل أسبوعين مهمة صعبة".

لكن راسل يعلم في المقابل أنّ أي تعاون بين هاميلتون ولوكلير قد يجعل مهمته في تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم أكثر تعقيدًا، خصوصًا مع انطلاق متصدر البطولة كيمي أنتونيللي من الصف الثاني.

وقال سائق مرسيدس: "هذان السائقان سريعان للغاية، وسيكون من الصعب التعامل مع وجودهما بالقرب مني. رأينا في برشلونة مدى قوة وتيرة لويس".

وأضاف: "أعتقد أنّ تجاوزنا على الخطوط المستقيمة سيكون صعبًا بالنسبة لهما لأن لدينا أفضلية في السرعة القصوى، لكنهما يمتلكان أفضلية في المنعطفات".

وأكمل: "وإذا قاما بتقسيم الاستراتيجية أو وضعانا تحت الضغط، فقد يكون من الصعب الحفاظ على الصدارة، وبالطبع سيكون كيمي سريعًا جدًا أيضًا".