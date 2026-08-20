يمكن وصف الأمر بأنه عدالة كونية أو إنصاف شعري، لكن في المكان الذي شهد بداية ليام لاوسون في الفورمولا 1، عندما حل بديلًا لدانيال ريكاردو في 2023، يعود السائق النيوزيلندي الآن لتعويض سائق آخر من منظومة ريد بُل في زاندفورت بسبب إصابة في اليد.

واستغل لاوسون في نهاية المطاف مشاركته في خمسة سباقات مع ألفا تاوري في 2023 كنقطة انطلاق نحو الحصول على مقعد دائم، بعدما قررت العلامة النمساوية أخيرًا الاستغناء عن ريكاردو في النصف الثاني من موسم 2024.

وقاد ذلك إلى تصعيده إلى ريد بُل في 2025، متفوقًا على يوكي تسونودا، لكن بعد عطلتَي نهاية أسبوع كارثيتين فقط، جرى استبدال السائق النيوزيلندي بتسونودا بصورة مفاجئة، ليعود إلى الفريق الرديف.

وبعد أن وجد نفسه في سيارة صعبة من دون الحصول على الوقت الكافي للتأقلم معها، كان بإمكان لاوسون بسهولة أن يفقد حماسه أو يحرق جسوره مع الفريق. لكنه منذ ذلك الحين عمل بهدوء وثبات على استعادة مكانته، وأصبح سائقًا أكثر تكاملًا مع ريسينغ بولز، وساهم في دفع الفريق الأنجلو-إيطالي إلى المركز السادس في ترتيب الصانعين.

وقال لاوسون، مسترجعًا فترته القصيرة مع ريد بُل في نهاية العام الماضي: "كنت أتمنى أن أتمكن، مع الحصول على الوقت المناسب، من فهم الأمور بشكل أفضل بصراحة. سباقان فقط كانا... بصراحة، لا أتذكرهما حتى تقريبًا. لكن الكثير من الأمور حدثت هذا العام وجعلتني أقوى بكثير".

ليام لاوسون، ريسينغ بولز الصورة من قبل: صور غيتي

وفي المقعد الآخر لدى ريسينغ بولز، حافظ إسحاق حجار على أفضلية البداية التي امتلكها بفضل وجوده في السيارة طوال الموسم، وكان في المتوسط الأسرع بين السائقين الاثنين خلال اللفة الواحدة، وإن كان الفارق يتقلص باستمرار. ولذلك كان حصول السائق الفرنسي على فرصة الانضمام إلى الفريق الأول في 2026 قرارًا منطقيًا.

لكن في الوقت نفسه، أظهر لاوسون سرعة واتساقًا وقدرة على الصمود بما يكفي للحصول على موسم آخر، يخوض خلاله معركة متقاربة داخل الفريق مع السائق الناشئ أرفيد ليندبلاد. ويتقدم لاوسون على ليندبلاد بنتيجة 8-6 في مواجهات التصفيات، كما يتنافس السائقان بانتظام على حصد النقاط.

فيما علّق مدير الفريق آلان بيرمان عبر بودكاست "بيوند ذا غريد" على تأديات لاوسون قائلًا: "كان بإمكاننا أن نرى بالتأكيد أنه لم يعد الشخص نفسه، ولا أريد أن أقول إننا أعدنا بناءه لأن ذلك وصف مبالغ فيه قليلًا، لكننا دعمناه وساعدناه حيثما استطعنا".

وأضاف: "كنا موجودين لمساعدته، لكنه هو من أحدث التحول. عمل بجد في جهاز المحاكاة، وعمل بجد خارج الحلبة وداخلها، وأعتقد أننا رأينا نتيجة ذلك في بعض الأداءات الجيدة جدًا جدًا".

وتابع: "إنه شديد التركيز، ويمكنك رؤية ذلك في قيادته. أصبح أكثر وعيًا بالسيارة بكثير، وأعتقد أنه يعمل بشكل أفضل وأقرب مع مهندسيه، ويعرف ما يريده من السيارة، وقادر على قيادتها بطريقة تجعله يستخرج أفضل ما فيها".

Watch: اف1 في أسبوع: ريد بُل والتخلص من ضغط فيرستابن؟ عقد ألونسو الجديد، دور المصنعين السلبي في القوانين!

وقد تغيرت قيادة ريد بُل منذ تلك الفترة العصيبة، مع خروج كل من مدير الفريق كريستيان هورنر ومستشار تطوير السائقين هيلموت ماركو من المشهد. لكن لاوسون يحصل الآن على فرصة لخوض تجربة ثانية على الأقل مع الفريق الأول، وإن كان ذلك في دور السائق البديل.

ومن المفترض أن يساعده علمه بأنه سيعود إلى ريسينغ بولز بمجرد تعافي معصم حجار على تخفيف بعض الضغوط. لكنه، باعتباره جزءًا من منظومة تهدف إلى إعداد السائقين للفريق الأول، ومع تألق السائق الشاب نيكولا تسولوف في الفورمولا 2 واقترابه من الحصول على فرصة مع ريسينغ بولز في مرحلة ما من المستقبل القريب، فإن لاوسون أمام فرصة أخرى لرفع أسهمه وتحسين آفاقه المستقبلية.

وإذا سارت الأمور على ما يرام بالنسبة لتعافي حجار، فقد تكون الفترة الثانية للاوسون مع ريد بُل أقصر حتى من الأولى.

لكن الأمور الغريبة تحدث في الفورمولا 1، وما حدث مع السائق النيوزيلندي للحصول على فرصته الأولى خير مثال على ذلك. وفي أفضل الأحوال، قد تكون هذه الفترة نقطة انطلاق جديدة لمستقبله على المدى الطويل.

وفي أسوأ الأحوال، ستكون مكافأة مستحقة على مثابرته، وطريقة لإغلاق دائرة فصل مهم ساهم في بناء شخصيته ومسيرته.