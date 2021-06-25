كانت بداية هذه التغييرات في مُقدمة سيارة مكلارين "أم سي أل 35 أم" حيث رأت الحظيرة البريطانيّة أخيرًا أنّه من الأنسب اعتماد "قرون" الهيكل التي تستخدمها الفرق الأخرى على سياراتها.

تتشابه قرون الهيكل التي قدّمتها مكلارين مع تلك المستخدمة من قبل مرسيدس عوضًا عن اعتمادها التصاميم المتعددة العناصر كتلك التي شوهدت على سبيل المثال لدى فيراري أو ألفا روميو.

تساعد هذه الجُنيحات على إعادة توجيه التيارات الهوائيّة التي تمر بتلك المنطقة من أجل تحسين أداء التدفق الهوائي المتحرك لأسفل السيارة.

تتمتّع مكلارين في هذه المرحلة من الموسم بمعالجة أفضل لمتطلبات التبريد لوحدة طاقة مرسيدس الخاصة بها وقد اختارت تقليص منفذ التبريد في الجزء الخلفي من السيارة من أجل تحقيق مكاسب على صعيد الانسيابيّة الهوائيّة.

لتعويض ذلك اختار الفريق فتح ألواح التبريد إلى جانب قُمرة القيادة في جائزة فرنسا الكبرى وكان من السهل اكتشافها كونها مصنوعة من ألياف الكربون الخام ذات اللون الأسود.

تتواجد ألواح التبريد فقط على الجانب الأيسر من سيارة مكلارين مما يشير إلى أنّ المكونات الموجودة داخل هذا الجانب تحتاج إلى مستويات تبريد أكثر من الجانب الأيمن.

أجرى الفريق تغييرًا كبيرًا في الجزء الخلفي من السيارة حيث طرأ تعديل على تصميم الحافة النهائيّة للجناح الخلفي كما تم أيضًا اختيار مجموعة أفقية من فتحات التهوية حيث توجد عادةً فتحات لوضع الشرائط.

تفاصيل الجناح الخلفي لسيارة مكلارين ام.سي.آل35ام تصوير: جورجيو بيولا

تبدو اللوحة التي تضم هذه الفتحات وكأنّها صورة معكوسة لتلك الموجودة في القسم العلوي من اللوحة النهائيّة للجناح الخلفي حيث تكون الفتحات ملتوية للأعلى بدلًا من الأسفل بينما يتم تحريك التدفقات الهوائيّة العابرة فيها إلى الخارج عوضًا عن الداخل.

جناح فيراري الأمامي المُعدّل

مقارنة بين الجناحين الأماميين لسيارة فيراري اس.اف21 تصوير: جورجيو بيولا

وصلت فيراري إلى جائزة فرنسا الكبرى مع إدخالها تعديلات على عناصر الجناح الأمامي تضمّنت العديد من التغييرات الطفيفة.

يتواجد الجناح الأمامي ذو المواصفات الأحدث في الجزء العلوي من الرسم التوضيحي أعلاه ويوضح كيف تمت إزالة الجزء المسطح من الصفيحة السفليّة حيث يؤدي ذلك إلى زيادة عرض القوس مما يغيّر في شكل وسرعة واتجاه الدوامة التي تم إنشاؤها.

وفي الوقت نفسه تم أيضًا تغيير نسبة الرفرفات التي يمكن ضبطها حيث تم نقل أداة الضبط إلى الخارج مما يعني أن المزيد من الرفرفات العلوية للجناح تتأثر عند إجراء تغيير في ضبط زاوية مواجهتها للهواء.

سيسمح ذلك للفريق بتقليص السيارة أكثر قليلاً للمساعدة في تحسين توازنها على حساب توجيه تدفق الهواء عبر الإطار الأمامي وحوله في القسم الخارجي.

قامت الحظيرة الإيطالية أيضًا بإجراء تغيير على جناحها الخلفي في جائزة فرنسا الكبرى حيث تم قطع الجزء الخلفي السفلي من الحافة النهائيّة بشكل كبير (السهم الأزرق).

غطاء الزرّ السحري

القسم الخلفي لمقود سيارة مرسيدس دبليو11 تصوير: جورجيو بيولا

اختارت مرسيدس إجراء تعديل بسيط على مقود سيارتها في فرنسا من أجل تجنّب تكرار الكارثة التي حلّت على لويس هاميلتون في الانطلاقة الثانية لسباق جائزة أذربيجان الكبرى.

وقدّمت مرسيدس بالفعل غطاءً حول الزرّ السحري للمكابح لجعل الضغط عليه عن طريق الخطأ أكثر صعوبة حيث يُعدّ ذلك حلًا مؤقّتًا إلى حين مراجعة تصميم المقود بأكمله في المستقبل.

تحديثات ألفا تاوري

مقارنة بين أرضية سيارة ألفا تاوري اي.تي02

واصل فريق ألفا تاوري البحث عن الأداء على سيارة "أي تي 02" حيث قدّم أرضيّة جديدة لجائزة فرنسا الكبرى.

انصبّ تركيز الفريق على تقديم تحديثات للمنطقة الموجودة أمام الإطار الخلفي حيث تم إضافة رفرفة إضافيّة فوق قسم الأرضيّة الذي تم تمريره للأعلى.

ومع ذلك يُعتبر هذا الإصدار أقصر من السابق حيث تم وضع شريط إضافي على حافة الأرضيّة (مشار إليه بالسهم الأحمر) مما يؤدي أيضًا إلى تقصير قسم الأرضيّة الذي تم تمريره للأعلى في تلك المنطقة.

الجناح الأمامي لسيارة ألفا تاوري اي.تي02 في فرنسا تصوير: جورجيو بيولا

قدّم فريق ألفا تاوري جناحًا أماميًا جديدًا في جائزة إسبانيا الكبرى والذي غيّر عدة جوانب من التصميم العام بما في ذلك مراجعة لشكل أطراف الرفرفات والشرائط على الجانب السفلي من الجناح وشكل الصفيحة السفليّة.

تم تربيع شكل الصفيحة السفليّة مما يعني أيضًا تغيير شكل السطح المؤدي إلى التجويف الموجود فيها.

أعطتنا سيارة يوكي تسونودا التي تم رفعها بعد الحادث الذي تعرّض له خلال مجريات جائزة فرنسا الكبرى منظرًا رائعًا لهذه المنطقة من الجناح من الأسفل أيضًا (الصورة أدناه).

من الممكن ملاحظة تواجد شريط واحد في منتصف الصفيحة السفليّة (السهم الأحمر) بينما يبدو أنّ تدفق الهواء الذي يمر عبر التجويف قد تم إرساله إلى قناة منحوتة في جانب الجزء السفلي من الحافة النهائيّة.

الجناح الأمامي لسيارة ألفا تاوري اي.تي02