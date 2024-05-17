كيف يخطط فيرستابن لخوض سباق نوربورغرينغ 24 ساعة الافتراضي خلال جولة إيمولا
شرح ماكس فيرستابن كيف يخطط لجمع مهامه في الفورمولا 1 في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى مع سباق نوربورغرينغ 24 ساعة الافتراضي.
الصورة من قبل: إريك جونيوس
في ظل قيادته لصالح فريق "تيم ريدلاين" للسباقات الافتراضية، فقد أعلن فيرستابن قبل بضعة أيام عن تحمسه للانضمام للفريق في المشاركة ضمن سباق الـ 24 ساعة بالرُغم من إقامة سباق إيمولا في الفورمولا 1 في ذات نهاية الأسبوع.
وقد شرح فيرستابن يوم أمس الخميس أن مشاركته في حدث بطولة "آي رايسينغ" لم تُحسم بعد، لكن بطل العالم الثلاثي يشعر أن بمقدوره خوض الحدثين.
وكان الهولندي قد تسلّم جهاز محاكاة جديدًا سيرافقه خلال السباقات الأوروبية في الفورمولا 1، حيث صرّح بأن طبيعة سباقات التحمل – حيث سيكون لديه 3 زملاء – ستضمن أن يكون بوسعه القيادة لبعض الوقت ومن ثم ترك المهمة لزملائه إذا ما تعارضت مهام أخرى مع مشاركته.
هذا وسينطلق السباق الافتراضي يوم السبت وينتهي يوم الأحد، حيث اعترف فيرستابن أن ذلك يتركه مع فرص للمشاركة في السباق من دون التأثير على مهامه الأخرى.
حيث قال: "إنه سباق 24 ساعة وهنالك 4 يقودون السيارة. لكنني بالطبع لا أملك الكثير من الوقت، مساء السبت وصباح الأحد ربما يكون لدي بين ساعتين و أربع ساعات، إذا ما سأقدم على المشاركة. الأمر يعتمد على كيفية سير الأمور من حيث الوقت".
وأضاف: "حيث يجب عليك الخلود إلى النوم في موعدك لتأخذ القسط الكافي من الراحة لتبدأ يوم الأحد وأنت مرتاح. ولا يمكنك أن تقرر للجميع ما سيفعلونه مساء السبت، البعض يذهب لتناول العشاء والبعض الآخر يفعل أمورًا جنونية. لكن ذلك هو الوقت المتاح لي وأعتقد أنني احترافي كفاية لأحدد ما هو مناسب لي وما هو غير مناسب".
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