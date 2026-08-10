تزامن دخول قوانين الفورمولا 1 الجديدة حيز التنفيذ مع تولي المدير التقني الجديد لويك سيرا المسؤولية الكاملة عن أعمال الانسيابية والهيكل في فيراري.

وخلف المهندس الفرنسي إنريكو كارديلي، وشارك في جزء من عملية تصميم سيارة 2025، إلا أن القرارات الأساسية كانت قد اتُخذت بالفعل في تلك المرحلة.

ولذلك، يمكن اعتبار سيارة "إس.إف26" أول سيارة تعكس بالكامل نهج الإدارة الفنية الجديدة في فيراري. كما يلفت الانتباه أن بعض الحلول الهندسية والتصميمية التي قدمتها السكوديريا أصبحت محل متابعة واقتباس من الفرق المنافسة.

ومن أبرز هذه الحلول الجنيح إف.تي.إم المثبت على العادم، والجناح الخلفي المتحرك المثير للجدل المعروف باسم "ماكارينا". ومن خلال هذه الابتكارات، التي سيُحظر استخدامها اعتبارًا من الموسم المقبل، أثبتت فيراري أنها قطعت خطوات كبيرة في مجال الابتكار ومفاجأة منافسيها.

وفي مقابلة مع أليساندرو غارغانتيني من أوتوسبرينت، أوضح سيرا التغيير الذي طرأ على نهج فيراري، قائلًا: "دخول قوانين تقنية جديدة يمنح الفرق فرصة لاتخاذ مبادرات أكبر، على الأقل في المراحل الأولى، قبل أن تتقارب الحلول التقنية مع اقتراب نهاية دورة القوانين".

وأضاف: "تكوّنت داخل الفريق حلقة إيجابية تعزز نفسها بنفسها، وهو أمر مهم جدًا على امتداد سلسلة التطوير والإنتاج بأكملها. ولا أريد أن أنسب الفضل لنفسي، لأن أجمل ما في الأمر هو العمل الجماعي".

لويك سيرا، المدير التقني لفريق فيراري الصورة من قبل: فيراري

وأكد سيرا أيضًا أنه من المبكر مقارنة مستوى فيراري الحالي بالمواسم السابقة، مشيرًا إلى أننا لا نزال في منتصف موسم 2026، وأن سيارة "إس.إف26" صُممت منذ البداية لتتمتع بإمكانات تطوير واسعة بفضل القوانين الجديدة.

حيث قال: "بسبب دخول قوانين تقنية جديدة هذا العام، كنا نعلم أننا بحاجة إلى تصميم سيارة تمتلك إمكانات تطوير كبيرة. وما زلنا في مرحلة التطوير، لذلك كل شيء يتغير باستمرار، ولا يزال أمامنا الكثير لاكتشافه".

وتابع: "علينا أن نبقي عقولنا منفتحة ونحافظ على فضولنا لفهم كيفية تحسين السيارة باستمرار. هل وجودي في الفريق عامل حاسم؟ بالطبع لا أعتقد أن الأفراد وحدهم يصنعون الفارق، وهذا ينطبق علي أيضًا. لا أعتقد أن أي شيء يمكن نسبه إلي شخصيًا. نعمل معًا، ونفوز معًا، ونخسر معًا. الفريق يأتي قبل أي فرد".

كما أوضح سيرا أن مقارنة عدم تحقيق أي انتصار الموسم الماضي بالفوز مرتين في 2026 ليست مقارنة دقيقة، مؤكدًا أن ما تستطيع فيراري التحكم به هو مدى فعالية التحديثات التي تجلبها إلى الحلبة، وليس عدد الانتصارات.

فقال: "لم نحقق أي فوز الموسم الماضي، بينما حققنا انتصارين في 2026، لكن لا يمكن مقارنة هذين الوضعين لأن كل شيء نسبي. الانتصارات ليست عاملًا نستطيع التحكم به مباشرة. نحن نقيم مدى فعالية التحديثات التي نجلبها إلى الحلبة، ونحن المعيار الحقيقي لعملنا".

واختتم: "لكن من الإيجابي للغاية أن تكون سيارة إس.إف26 قادرة على الفوز بالسباقات مع كلا السائقين. شارل لوكلير ولويس هاميلتون يختلفان في أسلوب التعبير والتواصل، لكن الملاحظات التي يقدمانها لنا تكون متطابقة في كثير من الأحيان. وعندما تجلب فيراري تحديثًا جديدًا إلى الحلبة، يتحسن أداء كليهما".