كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

ضمن فيديو نشره الفريق يوم الجمعة للتشغيل الأوّل للسيارة في مارانيللو، يبدو أنّنا حصلنا بالفعل على تأكيدٍ لأحد الجوانب التصميميّة الجديدة للسيارة والمتمثّل في فتحة تغذية المحرّك بالهواء.

وكانت فيراري قد استعانت في الأعوام القليلة الماضية بفتحة تهوية مُثلّثة الشكل (الصورة اليسرى أسفله)، لكنّ مقطع الفيديو المنشور يُظهر اتّباعها لتصميم بيضويّ وهو ما يتماشى أكثر مع التصاميم المعتمدة في موسمَي 2017 و2018 (الصورة اليمنى).

ويُعدّ هذا التراجع في التصميم بمثابة ردّة فعلٍ من قبل الفريق ضمن سعيه للحصول على التوازن الأنسب بين التبريد والأداء الانسيابيّ، حيث أقدم بشكلٍ شبه مؤكّد على إعادة توزيع مختلف مشعاعات التبريد والمبرّدات المتواجدة في جانبَي السيارة وحول وحدة الطاقة لموسم 2021.

وكانت فيراري قد آثرت اعتماد تواجد أغلب أنظمة التبريد في جانبَي السيارة على مدار المواسم القليلة الماضية، بل وصلت حتّى استخدام "توضيب الشطيرة" العام الماضي (الصورة أسفله)، ويُعتقد بأنّ تلك الفكرة كانت السبب الرئيسيّ وراء ارتفاع مستويات الجرّ بشكلٍ هائل على سيارة "اس.اف1000".

ميكانيكي فريق فيراري تصوير: صور موتورسبورت

وفي حين أنّ فيراري تستخدم بعض مكوّنات نظام التبريد خلف وحدة الطاقة حتّى في العام الماضي، مثلما فعلت في 2017، فقد أصبح تبنّي تصميمٍ مشابهٍ لذلك الذي تبنّته الفرق المزوّدة بمحرّكات هوندا واردًا جدًا بالنسبة لفيراري.