كيف قدّمت مكلارين لمحة على مستقبلها عبر التصميم الجديد للجناح الخلفي

قدّمت مكلارين جناحًا خلفيًا جديدًا في بلجيكا يُشير إلى تغييرٍ في الوجهة التصميميّة وينتقل أكثر نحو ما تقوم به ريد بُل.

لا يُعدّ الجناح النسخة الأقلّ ارتكازيّة فحسب التي أظهرتها الحظيرة البريطانيّة لهذا العام، بل يُعتقد بأنّه الأوّل من سلسلة من الخيارات بهذه الفكرة التي يُمكن اعتمادها على أنواع حلبات مختلفة مع تقدّم الروزنامة.

وعادة ما نقوم بتصنيف الأجنحة الخلفيّة التي تُقدّمها الفرق بناءً على ثلاث فئات أساسيّة: منخفض، متوسّط وعالي الارتكازيّة.

لكن بشكلٍ حتمي وبالنظر إلى مدى تنوّع الحلبات في الموسم، فإنّ هناك المزيد من العوامل المؤثّرة، حيث يتعيّن على الفرق ملاءمة تلك الفئات الثلاث وإعدادها.

وأصبحت الفرق الآن تميل إلى موازنة الارتكازيّة / الجرّ على أجنحتها الخلفيّة عبر حلّ جناح الشعاع أسفله كذلك، إذ أنّه قادرٌ على دوزنة توازن السيارة لإيصالها إلى الموقع المثالي.

فضلًا عن ذلك فإنّ طول وتر الرفرف، سواءً كانت رفرفة غورني عند الحافة الخلفيّة، إلى جانب شكل قسم الحافة وقطع الصفيحة الجانبيّة، تُمثّل جميعهًا سُبلًا لتعديل جناحٍ معيّنٍ ليتناسب مع متطلّبات معيّنة.

ويُظهر فحصٌ دقيقٌ لجناح مكلارين الخلفي في بلجيكا كيف أنّه ينقل معه جوهرًا جديدًا عند مقارنته بعائلة الحلول السابقة المستخدمة هذا الموسم.

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ولعلّ أبرزها منطقة الانتقال بين السطح الأساسيّ والصفيحة الجانبيّة، حيث سعى الفريق فيها إلى شعاعٍ مربّعٍ أكثر.

وهناك عدّة تبعات لذلك، بالنظر إلى وجود العديد من الهياكل الهوائيّة التي تجتمع هناك. كما تمّ تعديل شكل وقطع الحافة شبه المنفصلة نتيجة لذلك.

ومن الواضح أنّ النسخة منخفضة الارتكازيّة من درب التصميم الجديد تستغلّ مساحة أقلّ بكثيرٍ ضمن منطقة الصندوق المسموح بها، وينطبق ذلك على كامل عرض الجناح.

وينتج عن ذلك شكلٌ موحّدٌ أكثر على كامل العرض عوضًا عن اعتماد تصميمٍ أعمق بشكل الملعقة مثلما نرى عادة مع هذه الحقبة الحاليّة.

كما تمّت إعادة تصميم الرفرفة العلويّة، ليس فقط لضمان عملها بشكلٍ صحيح في حالة الإغلاق، بل في محاولة لتحسين الأداء عندما يكون نظام "دي آر اس" يعمل.

ومن الواضح أنّ هذا تغييرٌ في الفلسفة لتتّجه مكلارين أكثر نحو مقاربة ريد بُل عبر السعي وراء مكاسب أكبر من نظام "دي آر اس"، وهو أمرٌ تمتّعت به الحظيرة المتمركزة في ميلتون كينز بشكلٍ كبير في حقبة التأثيرات الأرضيّة.