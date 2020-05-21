كيف غيّر بوتاس "الشرس" رأي وولف ليدعم مسيرته

أوقف وولف أنشطته التسابقيّة الخاصة في مطلع الألفيّة من أجل التركيز على أعماله، وبالنظر نجاحاته فقد بدأ بالبحث عن طرق للاستثمار في رياضة المحرّكات، بما في ذلك دعم السائقين اليافعين.

وتواصل تيمو رومبفكايل – رئيس أكاديميّة موتوبارك لفريق الفورمولا رينو – معه بغية مساعدة بوتاس.

اختار النمساوي عدم القيام بذلك في البداية، وذلك بعد أن كان محبطًا حيال ارتباطاته السابقة بالسائقين.

"عندما انطلق جانب الاستثمار في رياضة المحرّكات، فقد أصبحت منخرطًا أكثر" قال وولف ضمن فيديو لفريق مرسيدس، وأضاف: "حاولت بشكلٍ ما منح السائقين الشبان ما افتقرت له، وكان ذلك التمويل والتوجيه".

وأردف: "تلقيت اتّصالًا يومًا ما من صديق كان يدير فريق فورمولا رينو في ألمانيا، تيمو، وقال لي: هناك شاب استثنائي يتسابق لصالح فريق خاص فنلندي لا يملك تمويلًا كبيرًا وهو يتواجد في مقدّمة الترتيب، وسأستعين به في العام المقبل. ليس لديه أيّ مدير أعمال".

وتابع: "قلت له: كلّا، شكرًا لك، خضت تجارب مع بعض السائقين الذين كانوا ممتنّين عندما كانوا يفتقرون للدعم، ويصبحون كما لو أنّهم أبطال عالم حالما يبدؤون بجني بعض الأموال. لا أريد هذا. وقال لي: ذلك منصف، لا بأس".

قاد بوتاس بالفعل لصالح موتوبارك وأثبت نجاحه مباشرة في 2008 ضمن سلسلة فورمولا رينو.

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وقال وولف: "اتّصل بي – رومبفكايل – بعد بضعة أشهر وقال لي: أردت أن أخبرك بأنّ فالتيري فاز بأنّ سباقَين له في الفورمولا رينو. فقلت له: كان ذلك متوقّعًا، ألم تقل ذلك؟ فأجاب: أجل، لكنّه فاز بالسباق الأوّل بفارق 27 ثانية عن المركز الثاني، وبفارق 24 ثانية في السباق الثاني، فقلت له: حسنًا، هذا غير معتاد".

وأضاف: "من ثمّ اتّصل بي فالتيري وقال لي: هل يُمكنني مقابلتك؟ التقينا ودخل إلى مكتبي وقال: لست مهتمًا بالبحث عن مدير أعمال، أريد فقط نصائحك، كون هناك بعض المجموعات المهتمّة بدعمي، وأودّ سماع رأيك".

وأردف: "قدّمت له رأيي الصادق، وانتهى بنا المطاف بأربعة مستثمرين، صديقٌ لي، ويلي، وميكا هاكينن، وديدييه كوتو لمساعدة فالتيري في مسيرته".

وكشف وولف أنّ بوتاس ترك انطباعًا قويًا ذلك اليوم.

حيث قال في ذلك الصدد: "جاء وحيدًا، لم يكن معه أيٌ من والديه، كانت الثلوج تتساقط خارجًا، وكان يلبس مجرّد سترة. بدا بشكلٍ ما أنّه شرس، تنافسي، صلب ولديه تلك القشرة التي يتميّز بها الشاب الفنلندي الهادئ، لكنّه في ذات الوقت كان شابًا عنيدًا وقويًا وتنافسيًا من الداخل".

واستذكر وولف المرّة الأولى التي قابل فيها لويس هاميلتون، فبالرغم من أنّهما شاركا في اجتماعٍ في دونينغتون بارك في أكتوبر 2002 – حيث قال وولف أنّه سمع حينها للمرّة الأولى اسم زوجته المستقبليّة سوزي ستودارت التي كانت تشارك في الفورمولا رينو – فإنّ مقابلتهما الأولى المقرّبة أكثر جاءت بعد ذلك بعامين في سباق تجارب الفورمولا 3 الأوروبيّة.

وقال: "كانت تجارب تحضيريّة لموسم الفورمولا 3. تمّت ترقيته لتوّه من الفورمولا رينو، وكان أحد سائقيّ منخرطًا في فريق آرت الذي كان الفريق الأفضل حينها".

وأكمل: "أذكر أنني كنت أزور سائقي في فالنسيا، دخل لويس إلى المرآب - لم يكن فريقه تنافسيًا مثل ما كان عليه آرت – وألقى نظرة على السيارة".

واختتم: "أذكر ذلك الفتى اليافع ينظر باهتمام بالغ وفضول لرؤية ما يحدث في المرآب الآخر. كانت تلك المرّة الأولى التي أراه فيها".