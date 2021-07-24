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كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

كان نيكو روزبرغ الزميل السابق للويس هاميلتون ضمن صفوف مرسيدس من بين آخر من أدلوا بدلوهم في حادثة اللفة الأولى التي جمعت بين البريطاني وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل في سباق جائزة بريطانيا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

كيف علّق روزبرغ على الحادثة بين هاميلتون وفيرشتابن في سيلفرستون؟

شارك العديد من السائقين الحاليين والسابقين وجهات نظرهم حول واحدة من أكثر حوادث الفورمولا واحد إثارة للجدل خلال الأعوام الأخيرة، وذلك مع أول صدام كبير على المسار بين المتنافسين على اللقب هاميلتون وفيرشتابن ضمن أوّل معركة كبيرة على اللقب بين فريقين منذ موسم 2012.

وقد انضم روزبرغ - الذي جمعته شخصيًا حوادث كبيرة مع هاميلتون خلال فترة مزاملتهما في مرسيدس - إلى المعسكر النامي الذي يرى بأنّ ما حصل في سيلفرستون قبل أسبوع لا يتعدّى كونه "حادثة تسابق"، إذ يعتقد بأنّ مثل هذه الحوادث تمثّل أمرًا اعتياديًا عندما يتنافس سائقان عن قرب هكذا ويضغطان إلى الحدود القُصوى.

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فقال: "لقد كانت حادثة تسابق. أعني أن الجميع يكون على الحدود القُصوى، وهذا طبيعي عندما تنافس على الفوز بالسباق على حلبة سيلفرستون وكذلك على اللقب، حيث تكون المنافسة قريبة جدًا ومحتدمة، إذ تعي أهمية الخروج من اللفة الأولى وأنت في المركز الأول".

وأضاف: "يصنع ذلك الأمر فارقًا كبيرًا في نتيجة السباق، لكنّ ما حصل كان حادثة تسابق في ظل وصول الجميع إلى الحدود القُصوى".

هذا وكان لتلك الحادثة بالغ الأثر على معركة لقب البطولة، إذ تقلّص الفارق بين هاميلتون وفيرشتابن إلى 8 نقاط فقط، حيث يرى روزبرغ بأن الصراع الآن بات ممتعًا أكثر من أي وقت مضى.

فقال: "يتركهما ذلك السباق ضمن معركة عظيمة ومحتدمة. لا أطيق الانتظار كي أشغّل التلفاز للجولة المُقبلة. كون السباق الأخير أشعل الصراع بكل تأكيد".

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