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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

كيف شرحت كوابيس ريد بُل السابقة تحوّل أدائها المفاجئ في سنغافورة

قدّمت ريد بُل عودة مثيرة في سنغافورة بعد أدائه الكارثي في مجريات يوم الجمعة لتُحقّق منصّة التتويج يوم الأحد.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

عاد ماكس فيرستابن بقوّة في جائزة سنغافورة الكبرى ليُحقّق المركز الثاني الذي بدا بعيد المنال في بداية عطلة نهاية الأسبوع.

في ظلّ معاناة سيارة "آر.بي20" على الحفف والمطبّات، كان الفريق يتوقّع أن تتمحور جولة سنغافورة حول الحدّ من الضرر.

لكنّ الأمور بدت قاتمة أكثر بعد تجارب الجمعة عندما كان فيرستابن وسيرجيو بيريز تائهين في سيارتيهما.

وكان كلاهما غير سعيد بالتحكّم في السيارة، ولم تكن الإطارات تصل إلى مجال العمل المثلي وهو ما مثّل خطرًا حيال بقائهما عالقين وراء السيارات الأخرى والفشل في تحقيق غلّة نقاطٍ جيّدة.

وبحديثه يوم الجمعة، قال هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل: لا شيء يعمل على سيارة ماكس، لا يحصل على أيّ تماسكٍ سواءً على إطارات سوفت أو هارد، ولا يتمتّع بأيّ تماسك على الإطلاق".

وخاض الفريق حصّة هندسيّة ليلت الجمعة في مصنعه في ميلتون كينز، واستعان بسيباستيان بويمي على جهاز المحاكاة من أجل تعزيز الإعدادات وتحديد مكمن الخلل.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول العمل الذي قام به بويمي: "كان يشرب الكثير من ريد بُل لمواصلة القيادة. لقد لعب دورًا مهمًا، وكذلك الفريق بأكمله، لأيّامٍ وليالٍ طويلة".

وتمحور اكتشاف الفريق حول سابقة من موسم 2023، عندما عانى بشدّة على صعيد خصائص الحلبة – ما ترك الباب مفتوحًا أمام فيراري وكارلوس ساينز الإبن لتحقيق الفوز.

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وكانت الخلاصة أنّ الفريق اتّبع مقاربة محافظة جدًا على صعيد الإعدادات الميكانيكيّة من أجل التعامل مع خصائص الحلبة خوفًا من تكرار مشاكل العام الماضي.

لكن بالتركيز مع تحسين القيادة على أمل مساعدة سائقيه، فقد ضحى الفريق بالكثير من الأداء. ولم يكن هناك تماسكٌ ميكانيكي كافٍ، لذا كانت الإطارات خارج مجال العمل المثالي.

لذا اختار الفريق التضحية ببعض ذلك من أجل كسب الأداء، وهو ما دفع سيارة "آر.بي20" إلى الحياة من جديد.

وفي ظلّ الفجوة الكبيرة بين سنغافورة وأوستن، تأمل ريد بُل أن تتمكّن من استخراج المزيد من الأداء من سيارتها من أجل الحدّ من تهديد مكلارين.

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