كيف سيعمل نظام "اكس" النشط الجديد في الفورمولا واحد في عام 2026

كجزء من مراجعة القوانين للجيل القادم من سيارات الجائزة الكبرى، يعمل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على ديناميكيات هوائية نشطة جديدة كليًا تتميز بأجنحة أمامية وخلفية قابلة للتحريك.

وسيحتوي الجناح الخلفي المتحرك على ثلاثة عناصر، بينما سيحتوي الجناح الأمامي على لوحتين نشطتين. سيعمل الجناحان جنبًا إلى جنب لضمان التوازن الجيد للسيارات في أي وضع تكون فيه.

واستقرت الفورمولا واحد على خطة تهدف إلى توفير وضعين للإطار الانسيابيّ. سيكون هناك وضع "زد" قياسي عالي الارتكازيّة، والذي يُستخدم في المنعطفات، بينما سيتمكن السائقون على الطرق المستقيمة من الانتقال إلى وضعٍ منخفض الجرّ، يسمى "اكس-مود"، والذي سيساعد على تعزيز السرعة القصوى.

والفكرة هي أن يكون استخدامه مختلفًا تمامًا عن نظام دي آر اس، والذي يتم تفعيله فقط على خطوط مستقيمة محددة عندما يكون السائق على مقربة من السيارات الأخرى، ويهدف في المقام الأول إلى التجاوز.

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وكما أوضح جيسون سومرفيل، رئيس قسم الانسيابيّة في "فيا": "إن الفرق بين نظام دي آر اس في السيارات الحالية وخطط سيارة 2026 يعود في الواقع إلى استخدامه في جميع جوانب اللفة.

وقال البريطاني: "عادةً يعتبر نظام دي آر اس وسيلة مساعدة في التجاوز، ويمكنك منح نظام دي آر اس عندما تكون على مسافة ثانية واحدة من سيارة أمامية في نقاط محددة".

وأضاف: "أمّا مع سيارات 2026، فإنّنا سنمنح السائقين القدرة على الانتقال بين وضع الارتكازيّة العالية ووضع الجرّ المنخفض بغض النظر عن أي فجوات".

وواصل شرحه بالقول: "لذا، في نقاط محددة مسبقًا حول اللفة، سيتمكن السائق من التبديل إلى وضع السحب المنخفض لمنحه الأداء على الخطوط المستقيمة حيث لا يكون التماسك محدودًا".

وأكمل: "بعد ذلك، عندما تقترب من منطقة الكبح، ستعود مرة أخرى إلى وضع الارتكازيّة العالية. ستكون لكل سيارة القدرة على الانتقال بين هذين الوضعين، مما يستلزم تحريك الجناح الخلفي وإعادة ضبط الجناح الأمامي، وأي سيارة تليها ستفعل الشيء نفسه".

وأردف: "هذا نظام نشط يتحكم فيه السائق، على الرغم من أنه سيحصل على مُشغل، بنفس الطريقة التي يحصل بها الآن على نظام دي آر اس، للإشارة إلى متى يمكنه تنشيط وضع الجرّ المنخفض. وسيعود النظام مرة أخرى إلى وضع الارتكازيّة العالية إما تحت سيطرة السائق أو عن طريق ضغط المكابح".

رسومات سيارات الفورمولا 1 لموسم 2026 الصورة من قبل: فيا

ويكمن أحد أوجه التشابه مع نظام "دي آر اس" الحالي في أنّه سيتم إنشاء مناطق محددة لوضع "اكس" حول الحلبة - على الرغم من عدم تحديد تفاصيل ذلك بعد.

وأضاف سومرفيل: "لدينا هذين الوضعين اللذين سيتم إعدادهما في مناطق من اللفة، وسيتمكن السائقون من التبديل بين هذين الوضعين عندما يُسمح لهم بذلك".

وأكمل: "قد تكون هناك لوائح رياضية، على سبيل المثال تمنع الاستخدام في الظروف الرطبة، ولكن بخلاف ذلك نتوقع أن يتمكن السائقون من الوصول إلى كلا الوضعين حول المسار في كل لفة".

ومع انتهاء استخدام نظام دي آر اس، فإن استجابة "فيا" لمواصلة فتح الباب أمام فرص التجاوز ستكون من خلال وضع محرّكٍ يدوي مخصّصٍ للتجاوز.

وسيساعد ذلك في توفير دفعة إضافية من القوة التي من شأنها أن تمنح السائق فرصة لتجاوز السيارة التي أمامه.

وفي حين أن اعتماد الطاقة للسيارة التي في الأمام سوف يتضاءل بعد 290 كم/ساعة، ليصل إلى الصفر عند سرعة 355 كم/ساعة، فإن السيارة التالية ستكون قادرة على الاستفادة من وضع تعزيزٍ لنظام ام جي يو - كيه يوفر 350 كيلووات حتّى سرعة 337 كم/ساعة مع +0.5 ميجا جول من دفعة اضافية.

وقال جان مونشو، المدير التقني لشؤون سيارات المقعد الأحادي في "فيا" عن نظام التجاوز: "في الوقت الحالي ومع نظام دي آر اس، فعندما تكون خلف سيارة بفارق ثانية واحدة فقد أتممت الشرط، ويُسمح لك بفتح نظام دي آر اس الخاص بك في خط مستقيم. لن يكون هذا هو الحال بعد الآن".

وأكمل: "ومع ذلك، فإن المنطق سيكون هو نفسه: أنا قريب بما فيه الكفاية من سيارة أخرى، وأحصل على كمية إضافية من الطاقة لتلك اللفة الواحدة، والتي يمكنني اعتمادها بأي طريقة أريدها".

واختتم بالقول: "يتم تحديد كمية الطاقة الإضافية والتي ستعطي دفعة من الطاقة لمنح السيارة التالية في النهاية فرصة للتجاوز بنهاية الخط المستقيم".