كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟

كشف روس برون المدير الإداري للفورمولا واحد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني أن مدراء البطولة خططوا لإقامة حصص مفتوحة أمام وسائل الإعلام لكشف وشرح أهم تحديثات السيارات قبل كل سباق.

وأوضحت نسخة أولية من قوانين 2022 الرياضية أنّه يتوجب على الفرق التصريح عن أية مواصفات جديدة في بداية كل جولة إلى "فيا"، ما يعني بأن الفورمولا واحد لا ترى أي سبب يمنع الكشف علناً عن التطويرات التقنية وشرحها، خاصة مع بداية هذه الحقبة الجديدة من القوانين.

وشرحت "فيا" أنها قد وسعت من هذه العملية للتوافق مع القوانين الجديدة لشرح التحديثات والقطع التي ستتواجد على السيارات قبل كل سباق.

وفقاً للوائح الرياضية، يجب على جميع الفرق تقديم مستندات إلى "فيا" "بأسماء وتوصيفات مختصرة" لجميع المكونات الانسيابية وأجزاء الهيكل والتي لم تكن مستعملة في السباق السابق والمقررة للسباق الحالي.

ويجب تقديم تلك المستندات إلى "فيا" مساء يوم الخميس، ولن تُكشف للإعلام حتى موعد "الحصة الأولية" التي ستقام على مدار 90 دقيقة قبل بداية التجارب الحرة الأولى.

وضمن تلك الحصة، يجب أن تعرض الفرق سياراتها أمام وسائل الإعلام المتواجدة خارج المرآب لفترة ساعة. ويجب أن تتواجد "جميع مكونات الأنظمة الانسيابية والهيكل" المقررة للسباق والتي سيستعملها الفريق في السيارة للمرة الأولى مع بداية التجارب.

أما الحصة التعريفية الثانية فستقام على مدار 30 دقيقة بعد التصفيات، حالما تدخل السيارات خط الحظائر المغلق. حيث سيُطلب من خمس فرق تقديم سيارة واحدة لكل منها، يقوم مدير السباق بتسميتها.

وخلال هذه الحصة، على كل فريق تخصيص أحد كبار طاقم العمل ليتواجد مع وسائل الإعلام بحيث يشرح التغييرات الانسيابية والهيكلية التي طرأت على السيارة منذ يوم الجمعة.

المندوب التقني لدى "فيا" يجري أحد الفحوصات التقنية تصوير: صور موتورسبورت

وتأتي هذه الخطوة كجزء من عملية التغيير الكبيرة التي تسعى إليها البطولة فيما يتعلق بالوقت المخصص لتواجد السائقين على المسار.

وتم نقل اليوم الإعلامي التقليدي يوم الخميس إلى صباح الجمعة، بينما دُفعت مواعيد التجارب الحرة الأولى إلى بعد الظهر للسماح بإتمام المزيد من هذه الالتزامات الإعلامية.

وضمن معرض كلامه على هذه التغييرات، قال برون العام الماضي: "ما سنقوم به يوم الجمعة هو حصة كبيرة لكم أنتم - الإعلاميون - وذلك للنظر إلى السيارات والتكلم مع أعضاء الفرق".

وأكمل: "نحن نسعى لاعتماد المزيد من المبادرات مع رفع مستويات التفاعل حيال ما يجري في البطولة".

وتابع: "لذا الموسم المقبل، صباح يوم الجمعة، سنقوم بتقديم السيارات لكم! ستقوم الفرق بشرح التغييرات التي أدخلتها لكل جولة، وستقوم بالإفصاح عنها إلى ’فيا’".

واختتم: "ذلك سيقدم فرصة مثيرة للاهتمام، لأن الجانب التقني في الرياضة مثير حقاً للكثير من المتابعين".