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كيف ستحقق "فيا" في حادثة غروجان المروّعة في البحرين

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كيف ستحقق "فيا" في حادثة غروجان المروّعة في البحرين

كشفت "فيا" عن تفاصيل التحقيق الحالي في حادثة رومان غروجان في جائزة البحرين الكبرى، حيث أشارت إلى أنّه سيتم الكشف كذلك عن نتائج التحقيق في غضون من ستة إلى ثمانية أسابيع.

يعدّ ذلك التحقيق واحدًا من بين حوالي 30 يجريها قسم السلامة في الكيان الحاكم حول حوادث ضمن فئات مختلفة خلال موسم اعتيادي.

وسينظر التحقيق في كل جوانب الحادثة، بما فيها هيكل سيارة هاس والطوق، معدات السلامة الشخصية لغروجان مثل جهاز دعم الرأس والرقبة، الخوذة وبزّة التسابق، وكذلك أداء الحواجز الجانبية، واستجابة المارشلز وطاقم السيارة الطبية الخاص بفيا.

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وإلى جانب "فيا"، فإنّ آخرين مشاركون في ذلك التحقيق، بما فيهم منظمة الفورمولا واحد، فريق هاس، وجميعة سائقي الجائزة الكبرى التي يديرها غروجان نفسه.

وتعقيبًا على ذلك قال آدم بايكر مدير السلامة لدى فيا: "كما هو الحال مع كل الحوادث الخطيرة، سنقوم بتحليل كل جانب من تلك الحادثة وسنتعاون مع كل الأطراف المعنية".

وأضاف: "ومع الكثير من البيانات المتاحة في الفورمولا واحد، فسيُتيح ذلك لنا أن نحدد بدقة كل عامل مما حدث، حيث بدأ بالفعل ذلك العمل".

وتابع: "نتعامل مع ذلك التحقيق والبحث بجدية كبيرة، وسيعقُب ذلك عملية صارمة لمعرفة ما حدث تحديدًا قبل اقتراح تحسينات محتملة".

ومن بين أولى الخطوات في فكّ ملابسات ما حدث، كان فحص جو باور المندوب التقني لدى "فيا" ورئيس قسم سلامة المنافسات نونو كوستا يوم الاثنين الماضي لبقايا أشلاء سيارة هاس بشكل مفصّل، وذلك قبل الاجتماع بمهندسي الفريق.

وقد أشارت "فيا" إلى أنّ باحثيها سيكون بمقدورهم "جمع البيانات من قنوات بث مختلفة، بما فيها الكاميرات عالية السرعة التي تواجه السائق وتسجّل بمعدّل 400 إطار في الثانية من أجل الكشف عمّا وقع لغروجان خلال الحادثة بالتصوير البطيئ".

وسيتم جمع هذه البيانات في البداية داخل قاعدة بيانات الحوادث العالمية لدى "فيا"، حيث يتمّ تجميع ومشاركة المعلومات المتعلقة بالحوادث في كل الفئات.

ومن ثم تكون هذه البيانات متاحة لدى مجموعة دراسة الحوادث الخطيرة لدى "فيا"، والتي يرأسها جان تود.

وتشير "فيا" إلى أنّ هذه المجموعة تعمل بالتعاون مع مجموعة العمل البحثي والتي تراجع الأبحاث الجارية حول أجهزة السلامة الجديدة وتحقيقات الحوادث التي يجريها الاتّحاد.

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بعد ذلك سيتمّ تقديم النتائج الحاسمة إلى المجلس العالمي لرياضة السيارات، كما يُمكن تقديم مثل هذه القضايا إلى لجنة السائقين لدى "فيا" من أجل التعليق وتقديم الاقتراحات.

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