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كيف ساهمت محادثة سرية على طائرة خاصة في عودة رايكونن إلى ساوبر

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كيف ساهمت محادثة سرية على طائرة خاصة في عودة رايكونن إلى ساوبر
03-06-2020

كشف بيت زيندر المدير العام لفريق ألفا روميو أنّ محادثة سرية على طائرة خاصة في 2017 قد ساهمت في انتقال كيمي رايكونن من فيراري إلى فريقه العام الماضي.

بدأ رايكونن مسيرته في بطولة العالم للفورمولا واحد مع ساوبر في 2001، لكنّه عاد إلى الفريق السويسري - المشارك الآن تحت اسم ألفا روميو - العام الماضي بعد خمسة مواسم أمضاها في القيادة لصالح فيراري.

وقد ضمنت صفقة انتقاله إلى ألفا روميو استمرار مسيرة بطل العالم لموسم 2007 في الفورمولا واحد، حيث من المرجّح الآن أن يكسر رايكونن رقم روبينز باريكيلو هذا العام لأكبر عدد من انطلاقات سباقات الفورمولا واحد.

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وضمن حوارٍ له مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في سلسلة تحتفل بمرور 50 عامًا على وجود اسم ساوبر في عالم رياضة السيارات، كشف زيندر عن أوّل محادثة مع رايكونن حول عودته إلى الفريق المتمركز في هينويل والتي كانت في صيف 2017.

فقال: "كنت أعمل على ذلك لوقت طويل. عندما أنهى كيمي سباق سيلفرستون 2017 في المركز الثالث مع فيراري، قام بتوصيلي عبر طائرته الخاصة، وعندها بدأنا الحديث حول مستقبله".

وأضاف: "قلت له «اسمع، إذا لم تعد ترغب القيادة لصالح فيراري، أو إذا ما استغنوا عن خدماتك، رجاءً تواصل معي حينها. سأجعل من الممكن العودة إلى ساوبر إذا ما كنت مهتمًا ومتحفزًا لذلك». حيث أنّه لطالما تحدثنا دومًا عن ذلك على مدار الأعوام".

وقبل جائزة إيطاليا الكبرى موسم 2018، أعلمت فيراري رايكونن بأنه لن يبقى في الفريق لموسم 2019، وأنّ مقعده سيكون من نصيب شارل لوكلير.

وعلى نحوٍ سلس، تواصل رايكونن مع زيندر ومدير فريق ساوبر فريدريك فاسور، لينتهوا من إبرام صفقة في غضون أيام.

"في مونزا 2018، قررت فيراري تعويض كيمي بشارلز، وعندها تواصلنا مباشرة" قال زيندر.

وتابع: "اجتمعنا في يوم الثلاثاء التالي لسباق إيطاليا مع فريد، كيمي وأنا، وأبرمنا عقدًا في غضون ساعتين، أو يُمكن القول بأننا أبرمنا اتفاقًا، كون كيمي لا يقرأ العقود!".

في المقابل، قال زيندر أنّ بمقدوره ملاحظة مدى التغيّر الذي شهده رايكونن والتطوّر الذي طرأ عليه على مدار 18 عامًا بين مشاركته الأولى في البطولة مع ساوبر وعودته إلى الفريق العام الماضي.

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"دومًا ما كان لديه شعور جيّد مع السيارة. بات الآن يعلم أيّ تغيير يطرأ على السيارة وكيف تتصرف تحديدًا عندما يقوم بذلك الأمر أو ذاك" قال زيندر.

واختتم: "بياناته التقنية حول السيارة جيّدة للغاية، كما أنّه واضح ومتحفّز ولا يُجمّل الأمور، إلى أحد أنّه قد يعارض وجهة نظر المهندسين في جانب يخصّ عملهم ويقول لهم بأنّ عليهم الوثوق به وأن تلك ليس الطريقة الصحيحة لذلك وأن عليهم اعتماد الوجهة الأخرى. إنّه واضح للغاية مع رؤيته للأمور".

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