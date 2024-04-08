كيف ساعد العلم الأحمر فيرستابن على أن يسجل فوزًا مهيمنًا في اليابان؟
كشفت ريد بُل كيف ساعد العلم الأحمر المبكر في منح ماكس فيرستابن الفرصة كي يفرض سيطرته على مجريات جائزة اليابان الكبرى.
سام بولكسهام/ صور لات
توجّه فيرستابن إلى سباق اليابان بدون ضمانة حول أفضليته لناحية وتيرة اللفات الطويلة، وذلك بعدما أخفق في إيجاد الإعدادات المثالية المناسبة لخصائص حلبة سوزوكا عالية التآكل، والتي برزت بشكل واضح خلال التجارب الحرة.
وقد أدخل الفريق بعض التغييرات على سيارته بعد التجارب الثالثة التي شابتها المشاكل، والتي ساعدت بشكل كبير في تحسين الوضع، لكن الهولندي وفريقه كانا ما يزالان غير مقتنعين بأنه تم التخلص من ذلك التأخر.
فيما تعقّد الوضع أكثر بعد الارتفاع الذي شهدته درجات الحرارة في يوم السباق، وهو ما ساهم في وضع أهمية أكبر لعميلة إدارة الإطارات.
لكن الفريق أوضح بأنه توصّل لحل مثالي خلال فترة العلم الأحمر التي تسببت بها حادثة دانيال ريكاردو وأليكس ألبون، حيث أقدم الفريق على إجراء بعض التغييرات على الإعدادات على سيارة فيرستابن.
والتي ساعدت بدورها في معالجة ربما إفراط الفريق في ردّة فعله على مشاكل التجارب الثالثة، قبل أن يعدّل فيرستابن ومهندسه بعض الجوانب ليصلا إلى الإعدادات المثالية خلال التوقف الأول في السباق.
وضمن معرض حديثه حول العمل الذي تم قُبيل إعادة الانطلاقة، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "أعتقد بأن العلم الأحمر قد ساعدنا في الواقع على إعادة ضبط إعدادات الجناح الأمامي، حيث كان ذلك مثيرًا للاهتمام".
وأضاف: "ومن ثم بات أداء السيارة أفضل وأفضل على مدار السباق. لذلك أعتقد بأن درجات الحرارة قد ساعدت بالتأكيد، إلى جانب التغييرات على الإعدادات التي كانت مفيدة كذلك".
وتابع: "قام الفريق الهندسي بعمل رائع في ترتيب الأمور بعد التأخّر يوم الجمعة وتحويل ذلك إلى أفضلية يوم الأحد".
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