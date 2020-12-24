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كيف ساعدت "بيئة مكلارين السليمة" ساينز على تجاوز توقّعاته

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كيف ساعدت "بيئة مكلارين السليمة" ساينز على تجاوز توقّعاته

أشاد كارلوس ساينز الإبن بدعم مكلارين و"بيئتها السليمة" معتبرًا إيّاهما العاملين الأساسيين في تجاوزه لتوقّعات الفريق في الفورمولا واحد خلال العامين الماضيين.

سجّل ساينز مشاركته الأخيرة بألوان مكلارين في أبوظبي قبيل انتقاله إلى فيراري لموسم 2021، وساعد الفريق على ضمان المركز الثالث في بطولة الصانعين.

وحقّق ساينز منصّتَي تتويج مع مكلارين وكان قريبًا من الفوز بجائزة إيطاليا الكبرى هذا العام، حيث دفع أداؤه فيراري إلى التوقيع معه على عقدٍ متعدّد الأعوام.

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وأشاد زاك براون المدير التنفيذي لمكلارين ريسينغ بالعمل الرائع الذي قام به الإسباني على مدار الموسمَين الماضيين، قائلًا أنّه تجاوز توقّعات الفريق منه منذ قدومه من رينو.

وقال براون: "يُظهر ذلك أنّك عندما تمنح السائق بيئة جيّدةً حقًا، وليس سيارة تسابق جيّدة، لكن بيئة جيّدة، فإنّك تستخرج الأفضل منه".

وأضاف: "أعتقد بأنّني وأندرياس سيدل ننجح في ذلك جيّدًا في المرآب. وبالفعل قدّم أداءً لافتًا. كان سريعًا جدًا في التصفيات ومتسابقًا قاسيًا، يكون متطلّبًا عندما يحتاج لذلك".

وأكمل: "قام بعملٍ رائع على مرّ العامَين الماضيين، سأقول بأنّه تجاوز توقّعاتنا".

وسبق أن واجه ساينز ضغط عقودٍ ذات عامٍ واحد في تورو روسو ورينو، لكنّه قال أنّ الدعم والاستقرار اللذين قدّمتهما مكلارين منذ اليوم الأوّل شكّلا عاملًا أساسيًا في إظهار أفضل أداء له.

وقال ساينز: "لن أقلّل من شأن دعم كلّ الإدارة وتأثير ذلك على السائق. كما أنّ أمان عقد العامَين لا يجعلك تشعر بأنّ حصّة تصفيات واحدة ستُغيّر مسيرتك بأكملها. لم أشعر بأيّ ضغط يتراكم مطلقًا. لم أشعر مطلقًا بأنّي حاجة ملحّة لتقديم نتيجة قويّة".

وأكمل: "يُظهر ذلك أنّ روح الفريق الجيّدة وبنيته والبيئة السليمة لتقديم الأداء الجيّد جوانب مهمّة على الدوام لأيّ رياضي".

وسرد براون قصّة لكيفيّة ضمان مكلارين رفع ثقة ساينز بعد خروجه من القسم الأوّل من التصفيات ضمن مشاركته الأولى مع الفريق في أستراليا 2019.

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وقال: "ذهبت إليه بعد التصفيات وقلت له: أعلم أنّك كنت بصدد تقديم لفّة مذهلة، لكنّك بُوغتّ. أعتقد بأنّ إطار كوبتسا انفجر حينها أو ما شابه".

وأضاف: "توجّهت إليه مباشرة وقلت: يا رجل، أنت رائع ونعلم ما حدث هناك. قال لي حينها: أقدّر ذلك حقًا، لا يأتي أيّ أحدٍ ليُخبرني بذلك عادةً".

وأكمل: "كان يتمتّع بعزيمة كبيرة كشخص وكذلك كرياضي، إذ تحتاج لفهم روح الفريق".

وأردف: "أعتقد بأنّنا أنشأنا بيئة عائليّة في مكلارين، لذا نتأقلم مع بعضنا البعض. أعتقد بأنّنا ساعدنا على رفع ثقة كارلوس هناك".

من جانبه قال ساينز حيال تلك الواقعة: "كنت سريعًا طوال عطلة نهاية الأسبوع، كنت مرتاحًا جدًا مع السيارة، وفجأة واجهت الزحام في نهاية القسم الأوّل وخرجت وهو ما أحبطني كثيرًا".

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وأكمل: "لكن حالما انتهت التصفيات فقد علمت بأنّني أقود بشكلٍ جيّد وأنّني أحتاج لبعض التعليقات الجيّدة من مدرائي ومن الجميع لرفع معنوياتي وأشعر بأنّ اليوم التالي يومٌ جديد".

واختتم بالقول: "كان ذلك مثالًا جيّدًا لكيفيّة عمل روح الفريق، وكيفيّة تشغيل الفريق من قبل الإدارة".

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