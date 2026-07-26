"كيف حللت ثانيًا؟": فيرستابن "مصدوم" من إنهائه سباق المجر ثانيًا بسيارته المتضررة

بعد أن كشف فيرستابن بعد تصفيات السبت أن ريد بُل تواجه مشكلة جديدة تقريبًا في كل عطلة سباق، جاءت أحداث سباق الأحد لتكون أفضل بكثير مما كان يتوقعه.

ونجح الهولندي في تحقيق منصة التتويج الرابعة له هذا الموسم على حلبة هنغارورينغ، رغم أنه لم يكن يعتقد أن ذلك ممكن في ظل معاناة ريد بُل.

وعندما سُئل عما دار في ذهنه خلال اللفة الأخيرة، ضحك قائلًا: "كنت أفكر فقط: كيف بحق الجحيم أنهيت السباق هنا؟ لقد صُدمت، وبصراحة ما زلت مصدومًا".

وأوضح أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن مشكلات يوم السبت بقيت موجودة خلال السباق.

وكان فيرستابن قد أوضح بعد التجارب التأهيلية أن الأداء الانسيابي للسيارة كان يتدهور باستمرار مع تقدم الحصة.

وفي ظل قوانين خطّ الحظائر المغلق، استبدل الفريق قطعة امتداد من زعنفة أرضية السيارة بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بعدما أكد لوران ميكيز أنها تعرضت للتلف، لكن ذلك لم يحل المشكلة.

وقال: "لا، كان الأمر كما هو تمامًا. ولا يمكنك تغيير أي شيء بعد التجارب التأهيلية على أي حال."

وأضاف: "كنت أعلم أن السباق سيكون صعبًا، وكان صعبًا جدًا بالفعل. أعتقد أنه كان أحد أصعب سباقات هذا الموسم من ناحية شعوري داخل السيارة، والطريقة التي اضطررت بها إلى إدارة توازنها من منعطف إلى آخر."

وأردف: "لذلك فإن الصعود إلى منصة التتويج يُعد بالنسبة لنا نتيجة مذهلة".

وكما حدث في التجارب التأهيلية، واصل فيرستابن معاناته مع فرط الانزلاق الخلفي، ما جعل سيارة "آر.بي22" غير مستقرة وصعبة التوقع.

وكانت هذه المشكلة نفسها قد تسببت يوم السبت في فقدانه السيطرة عند المنعطف الأخير خلال القسم الثالث من التجارب التأهيلية.

وقال: "كنت ما أزال أعاني من المشكلات نفسها التي واجهتها أمس، فقد كانت السيارة تعاني من فرط انزلاق خلفي كبير للغاية، كما كانت تُولد مقاومة هوائية مرتفعة جدًا في مرحلة معينة."

وأضاف: "لكنني أعتقد أن تقدمي في الانطلاقة هو ما جعل الفترة الأولى من السباق ممكنة بالنسبة لنا."

وأكمل: "تمّ تجاوزنا عبر استراتيجية التوقف المبكر، لكنني تجاوزت لويس بعدها، وهو ما جعل الفترة الثانية من السباق أكثر سهولة بالنسبة لي".

وأضاف: "ثم قرر الفريق تركيب الإطارات اللينة، وفي البداية قلت لنفسي: ستكون فترة طويلة جدًا حتى النهاية، لكننا نجحنا في إنجاحها."

ووصف فيرستابن تجاوزه للويس هاميلتون عند المنعطف الأول بأنه أبرز لحظات سباقه، بعدما سنحت له فرصة نادرة بينما كان السائقان يتجاوزان ليام لاوسون.

وقال: "كنت أعلم أن تلك كانت فرصتي الوحيدة أيضًا، لأن فيراري لم تكن بطيئة من حيث الوتيرة."

وأضاف: "وعندما رأيت الفرصة، استغليتها. لقد كانت مناورة جيدة."

ويرى فيرستابن أن جميع هذه العوامل مجتمعة منحته نتيجة أفضل مما كانت تستحقه ريد بُل بالنظر إلى سرعة السيارة الحقيقية.

وقال: "بشكل عام، ما زلت لا أفهم كيف أنهينا السباق في المركز الثاني، لكنني أعتقد أننا كفريق قدمنا أداءً قويًا."

وأضاف: "أعتبرها نتيجة أفضل من المتوقع مقارنة بما كنا ننتظره، وأظن أن ذلك أمر إيجابي بالنظر إلى كل ما شعرت به خلال السباق."

واختتم قائلًا: "وعندما نزلت من السيارة لاحقًا، رأيت أيضًا أن هناك أضرارًا فيها لسبب ما، لذلك لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لنا."

ولم يكشف فيرستابن عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة تلك الأضرار.