كيف حصل لوكلير على سيارة 2019 في الفورمولا واحد كهدية من فيراري؟

سجّل لوكلير فوزين متتاليين في موسم 2019 على متن سيارة "اس.اف90" في جائزة بلجيكا الكبرى، وسباق الموطن لفيراري في جائزة إيطاليا الكبرى، والذي يمثّل الذكرى الأبرز في مسيرته مع الفريق، حيث كان أول سائق لفيراري يفوز في مونزا منذ فرناندو ألونسو في 2010.

وقد أخبر لوكلير متابعيه عبر إنستاغرام في وقت سابق من الشهر الجاري بأنه حصل على "شيء استثنائي" من سكوديريا، ليكشف لاحقًا بأنّ ذلك الشيء هو سيارة "اس.اف90".

ولطالما عبّر لوكلير عن مدى السعادة الغامرة التي شعر بها والقشعريرة التي أصابته إثر عبوره خط النهاية أولًا في مونزا.

لكن وضمن معرض حديثه حول تفاصيل حصوله على تلك الهدية على هامش جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع على حلبة إيمولا الإيطاليا، أوضح لوكلير أن تلك كانت إحدى أمانيه بعد تجديد عقده مع فيراري بعد موسمه الأول مع الفريق.

فقال: "بعد عامي الأول مع فيراري، وقعت عقدًا جديدًا لفترة أطول بكثير، وكان الحصول على تلك السيارة إحدى أمانيّ، وكانت فيراري لطيفة بالقدر الكافي لتقبل تلك الأمنية".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا كون تلك السيارة تمثّل ذكرى رائعة سأحتفظ بها إلى الأبد. إنّه ذات الهيكل الذي فزت عليه في مونزا وسبا، الانتصاران اللذان حققتهما في الفورمولا واحد حتى الآن، لذلك تعد تلك سيارة خاصة للغاية بالنسبة لي".

وتابع: "أتوجه بالشكر لهم على قبول أمنيتي. ستكون تلك السيارة ضمن مجموعة أمير موناكو، وبذلك ستكون في أيد أمينة. كونه لم تكن لديّ مساحة كافية في غرفة معيشتي! لذلك أحتاج إلى توسيع المكان بعض الشيء بعد ذلك".

في المقابل، وعند سؤاله إذا ما كان يحتفظ بالعديد من سيارات سباقاته القديمة، قال لوكلير: "لا، على الإطلاق. إنه أمر أودّ فعله في المستقبل. ولكن لحد الآن، تلك هي سيارتي الأولى، لكنها واحدة جيّدة للغاية. لديّ أول سيارة كارتينغ أقودها على الإطلاق في منزلي، والآن أول سيارة فورمولا واحد لي والتي فزت على متنها، لذلك أعتقد بأنها بداية جيّدة، لكن ليس لدي سيارات أخرى".

جديرٌ بالذكر إن إهداء فيراري سائقيها سيارة فورمولا واحد ليس أمرًا جديدًا، حيث تلقّى كيمي رايكونن سائقها السابق في 2020 سيارة "اس.اف71.اتش" التي فاز على متنها بسباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 2018.