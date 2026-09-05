كيف حُرم نوريس من "نصف ثانية" بسبب خطأ بياستري في تجارب مونزا التأهيلية

يعتقد نوريس أنه كان قادرًا على تسجيل لفة أسرع في تجارب مونزا التأهيلية لو لم يرتكب زميله بياستري خطأ في اللحظات الأخيرة من الحصة، وهو ما ربما حرَم بطل العالم فعليًا من التقدم عدة مراكز على شبكة الانطلاق.

واحتل نوريس المركز التاسع في التجارب التأهيلية، وجاءت أفضل لفاته في القسم الثالث خلال محاولته الأولى. ووضعه زمنه البالغ 1:21.966 دقيقة في المركز السابع بعد المحاولات الأولى، لكنه لم يتمكن من تحسينه في محاولته الثانية.

ويرجع ذلك إلى حد كبير، بحسب تقديره، إلى أنه وجد نفسه فعليًا أول سيارة على الحلبة في المراحل الأخيرة من الحصة.

وأوضح نوريس لاحقًا أن خطة مكلارين كانت تقضي بأن يسير بياستري أمامه في تلك المحاولة لمنحه سحبًا هوائيًا. وكان سائقا مكلارين أول من غادر منطقة الحظائر لخوض المحاولات الأخيرة، مع تصدر بياستري المجموعة أمام نوريس. لكن بياستري، الذي كان يحتل المركز الثالث بعد المحاولات الأولى، ارتكب خطأ عند المنعطف الأول وألغى لفته، ما ترك نوريس من دون مساعدة السحب الهوائي، الذي يمثل أهمية خاصة في مونزا.

وقال نوريس: "كانت لدي الأولوية من ناحية الخروج أولًا من منطقة الحظائر في المحاولة الأولى بالقسم الثالث، وهذا يعني أن أوسكار كان أمامه عدد من السيارات، بينما كانت أمامي سيارة واحدة فقط [سيارة راسل]، ومعظم خسارتي للوقت كانت ببساطة على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "لذلك لم يكن هناك شيء يمكنني فعله، كما أنها لم تكن أفضل لفة لي أيضًا، ولن أنكر ذلك، لكن غالبية الوقت الذي أخسره يكون على الخطوط المستقيمة، وبالطبع في المحاولة الثانية كان من المفترض أن يأتي دوري لأكون خلفه وأحصل على بعض السحب الهوائي، وهذا بالتأكيد لم يحدث كما كنت آمل".

وأوضح نوريس أنه نظرًا لاستمرار معاناة مكلارين من ناحية السرعة على الخطوط المستقيمة، كان يتعين عليه وعلى زميله الاقتراب كثيرًا من السيارات الأخرى، إذ إن وجود فارق يبلغ نحو ثانيتين كان ضروريًا لتحقيق أفضل استفادة ممكنة خلال اللفة.

وأوضح بياستري أن موقع مكلارين في ممر الحظائر، مع وجود مرآب الفريق بعيدًا عن مخرج منطقة الحظائر، كان وراء قرار إخراج سيارتيه أولًا. فالانتظار لفترة أطول كان سيعرض السائقين لخطر الوقوع في مؤخرة الصف، وربما عدم امتلاك الوقت الكافي لإكمال لفتيهما الأخيرتين.

أوسكار بياستري، مكلارين الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

كما أقر بياستري بأنه كان طموحًا أكثر من اللازم أثناء الكبح عند المنعطف الأول، في محاولة لتعويض الوقت الذي خسره.

وقال: "نعم، كنت أقود قطار السيارات حول الحلبة، وأعتقد أنني كنت متأخرًا بالفعل بنحو عُشرين من الثانية عند المنعطف الأول. لذلك حاولت نوعًا ما تعويض ذلك. ومن الواضح أن نقطة الكبح تتغير كثيرًا مع فارق السرعة هذا. لذلك أعتقد أنني كنت طموحًا أكثر من اللازم، فأقفلت الإطار الأمامي، وانتهى الأمر".

وترك ذلك نوريس من دون سحب هوائي، ليُسجل في لفته الثانية زمنًا قدره 1:22.573 دقيقة، أي أبطأ بنحو ستة أعشار من الثانية عن لفته الأولى.

وعندما سُئل عما إذا كان السحب الهوائي يمكن أن يساوي عُشرين أو ثلاثة أعشار من الثانية، أكد نوريس أن قيمته أكبر بكثير.

وقال: "لا، الأمر أقرب إلى نصف ثانية. نعم، وربما أكثر حتى".

وسيتقدم نوريس مركزًا واحدًا بفضل عقوبة أنتونيللي على شبكة الانطلاق، ما يعني أنه من المقرر أن يبدأ السباق من المركز الثامن، بعدما سيتراجع الإيطالي إلى مؤخرة شبكة الانطلاق نتيجة استخدامه مكونات جديدة لوحدة الطاقة هذا الأسبوع.

ومع ذلك، يعتقد سائق مكلارين أنه لم يكن في المنافسة أصلًا على مركز الانطلاق الأول بسبب فارق السرعة على الخطوط المستقيمة لسيارته مقارنة بالمنافسين.

وقال: "أعتقد أن الشيء الأكثر إيلامًا في عطلة نهاية الأسبوع هذه هو ببساطة فارق السرعة على الخطوط المستقيمة. كان بإمكان كيمي تسجيل 1:22.1 أو 1:22.0 تقريبًا من دون سحب هوائي. ومع سحب هوائي كان سيسجل 1:21.6 أو شيئًا من هذا القبيل".

وأضاف: "أعتقد أننا كنا بحاجة إلى أن نكون قريبين جدًا من سيارة أخرى. كنت أستفيد من سحب هوائي لسيارة واحدة، وأخسر عُشرين من الثانية أمام أوسكار الذي كان يستفيد من سحب لسيارتين [في المحاولة الأولى]. الأمر مؤلم من هذه الناحية، لكن بخلاف ذلك، فهذا ما يتعين علينا التعامل معه في الوقت الحالي".