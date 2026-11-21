فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

كيف حاولت مكلارين تعويض افتقار سيارتها إلى السرعة القصوى في لاس فيغاس؟

مع معاناة لاندو نوريس وأوسكار بياستري من ضعف السرعة القصوى، اضطر ثنائي مكلارين إلى الاستفادة بأقصى قدر ممكن من معركة اختيار المواقع على حلبة لاس فيغاس.

فيليب كليرين

منشور: 21-11-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيم واتسون

رغم تحقيق نتيجة محترمة على حلبة أبرزت نقاط ضعف سيارة "إم سي إل 40" من دون أن تكافئ نقاط قوتها، لم يكن لاندو نوريس راضيًا كثيرًا عن سير الأمور يوم الجمعة خلال عطلة نهاية أسبوع جائزة لاس فيغاس الكبرى.

وأوضح نوريس بعد وقت قصير من تأهله في المركز الخامس، بفارق يقل قليلًا عن ثمانية أعشار من الثانية خلف صاحب أسرع زمن كيمي أنتونيللي، الذي من المقرر أن يتراجع خمسة مراكز بسبب عقوبة تتعلق بالمحرك، ما سيرفع نوريس إلى المركز الرابع على شبكة الانطلاق: "أداؤنا صادم ببساطة على الخطوط المستقيمة".

وكانت الخطوط المستقيمة الطويلة ومتطلبات الارتكازية المنخفضة تعني أن حلبة لاس فيغاس لن تكون أبدًا من الحلبات الأنسب لهذه السيارة، وهو ما أشارت إليه مسبقًا نتائج مكلارين المتواضعة على الحلبات الأقرب إليها من حيث الخصائص، مثل مونزا وباكو.

لكن الفارق الذي عانت منه مكلارين في لاس فيغاس كان كبيرًا بصورة مفاجئة، على الأقل مقارنة بأنتونيللي، إذ كان نوريس وأوسكار بياستري يتأخران باستمرار بنحو 20 كلم/ساعة على شارع لاس فيغاس بوليفارد الطويل، وكذلك على الخط المستقيم الأخير المؤدي إلى خط النهاية.

ونادرًا ما تكون الفوارق الهائلة بهذا الحجم ناتجة عن عامل واحد فقط، وقد ثبت أن هذا هو الحال أيضًا يوم الجمعة. فرغم التحديثات المنتظمة، لا تزال سيارة "إم سي إل 40" تعاني من مقاومة هوائية مرتفعة نسبيًا وكفاءة انسيابية محدودة، وتتفاقم هذه المشكلة بسبب قرار الفريق قبل بداية الموسم اعتماد نسب تروس أقصر، ما يكلفه جزءًا من قدرته على بلوغ السرعات القصوى في الحلبات التي تضم خطوطًا مستقيمة طويلة للغاية.

ومثل جميع الفرق، أتيحت لفريق مكلارين فرصة إجراء تعديل واحد على نسب تروس علبة السرعات في منتصف الموسم، لكنه قرر عدم الاستفادة منها، لأن نسب التروس الأقصر كانت ستظل مناسبة له على الحلبات الأخرى. لكن في لاس فيغاس، اضطر الفريق إلى دفع ثمن هذا القرار.

وقال مدير الفريق أندريا ستيلا، ردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ما إذا كان الفارق الذي يعاني منه الفريق أكبر مما كان متوقعًا:

"بالتأكيد، كانت لدينا بعض المخاوف بشأن مدى ملاءمة متطلبات هذه الحلبة لسيارتنا. ولا يتعلق الأمر بالسرعة القصوى وحدها، بل أيضًا بالسرعة القصوى عندما تقترن بالسحب الهوائي الذي يحاول الجميع الاستفادة منه. ولذلك، تصل إلى نطاقات تشغيل للمحرك لا تكون مثالية مع نسب التروس التي نستخدمها".

وأضاف: "نعلم أن مقاومة الهواء من الناحية الانسيابية ليست من نقاط قوتنا. لقد رأينا خصائص مشابهة لما حدث في مونزا وباكو. وفي جميع الظروف، لم نكن قادرين على المنافسة بصورة خاصة".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Alex Pantling / Getty Images

ومع الأهمية الكبيرة لعامل السحب الهوائي، التي ظهرت بوضوح من خلال المناورات المتعلقة باختيار المواقع على الحلبة والتي هيمنت على القسم الثالث من التصفيات التأهيلية وكلفت سائقين مثل إسحاق حجار وجورج راسل، حاولت مكلارين تعويض افتقارها إلى السرعة القصوى من خلال السعي بصورة أكثر إلحاحًا للاستفادة من السحب الهوائي.

وأضاف ستيلا: "ما قمنا به بصورة أفضل هنا هو الحد من تأثير هذه المشكلة من خلال اختيار مواقع جيدة جدًا على الحلبة. كانت السيارة تقريبًا في المكان الذي أردنا وجودها فيه خلال التصفيات التأهيلية. وقد ساعدنا ذلك بالتأكيد".

وتابع: "لأنني يجب أن أقول إنه يبدو أن انخفاض مقاومة الهواء عند السير خلف سيارة واحدة، أو حتى عدة سيارات، أصبح أكبر مما كان عليه في الماضي مع هذه القوانين. ولذلك، بات هناك حافز أكبر لاختيار الموقع المناسب على الحلبة".

وقدم نوريس مزيدًا من التفاصيل قائلًا: "يتعين عليّ أن أبدأ لفّتي بفارق 1.5 ثانية خلف السيارة التي أمامي، ما يعني أنني أخسر في كل منعطف ما لا يقل عن نصف عُشر إلى عُشر من الثانية، بسبب مقدار الارتكازية التي أفقدها".

وأضاف: "من الواضح أن الاستفادة من سحب هوائي جيد تحقق مكاسب أكبر في نهاية المطاف، لكننا مضطرون إلى تعويض خسارة هائلة جدًا في السرعة على الخطوط المستقيمة، ولذلك يتعين علينا التضحية بسرعة اجتياز المنعطفات".

وإذا أضفنا إلى ذلك العامل الخارجي المتمثل في استفادة أنتونيللي من سحب هوائي "هائل" خلف مجموعة من سيارات ريسينغ بولز وألبين، فمن المرجح أن الفارق الحقيقي الذي تعاني منه مكلارين قد بدا أكبر مما هو عليه بالفعل.

فلم يخسر أي من سائقي الفريق وقتًا مماثلًا على الخطوط المستقيمة أمام زميل أنتونيللي في مرسيدس، جورج راسل، أو حتى ماكس فيرستابن، الذي سيرث قطب الانطلاق الأول يوم السباق بسبب عقوبة تراجع أنتونيللي خمسة مراكز على شبكة الانطلاق.

ومع ذلك، شعر بياستري بأن حجم افتقار مكلارين إلى السرعة القصوى كان أكبر مما توقعه، رغم اعترافه أيضًا بأن تسجيله سابع أسرع زمن جاء نتيجة لفة لم تسر بسلاسة.

وقال الأسترالي: "لقد فاجأنا ذلك بصراحة. لا أعتقد أننا توقعنا أن تكون المشكلة بهذا الحجم. في مونزا، كان أداؤنا مقبولًا، والأمر الغريب بالنسبة إلينا هو أن الفارق يظهر بصورة أساسية عند مقارنتنا بالسيارات الأخرى المزودة بمحركات مرسيدس".

وأضاف: "أعتقد أن هناك بعض الأمور التي سنراجعها على الأرجح لنرى ما إذا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل قليلًا. لكنني أعتقد أيضًا أن لفاتي لم تكن نظيفة تمامًا".

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وأبدى ستيلا تفاؤله بشأن أرضية مكلارين المعدلة التي اختبرها نوريس في لاس فيغاس، والتي ساعدت على تحسين الأداء في المنعطفات البطيئة، لكن الإيطالي كشف عن سبب غير معتاد أدى إلى إلغاء معظم المكاسب التي وفرها هذا التحديث.

وقال: "بالنسبة إلى لاندو، علقت أكياس بلاستيكية في أرضية السيارة، وخسرنا قدرًا كبيرًا من الارتكازية بسبب ذلك. لذا، بالنظر إلى أن عُشرًا واحدًا من الثانية كان سيحدث فارقًا كبيرًا، فمن المؤكد أن تلك الأكياس البلاستيكية كلفتنا عُشرًا من الثانية، وهو أمر مؤسف بعض الشيء".

واختتم: "لكن علينا الآن النظر في كيفية الحفاظ على قدرة السيارة على المنافسة خلال السباق. لقد رأينا في مونزا أنه بسبب تأثير عامل السحب الهوائي هذا، يمكنك بالفعل البقاء وسط المنافسة وعلى مقربة من السيارات الأخرى. لذلك نتطلع بالتأكيد إلى الغد، ويمنحنا الأداء التنافسي في التصفيات التأهيلية بعض التفاؤل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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