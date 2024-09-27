كيف جذب خيار الجناح الخلفي لمكلارين الاهتمام في سنغافورة

للمرة الثانية على التوالي، دارت إحدى الفروق التقنيّة الدقيقة الأكثر إثارة للاهتمام في سباق جائزة سنغافورة الكبرى حول فريق مكلارين واختيارها للجناح الخلفي.

لكن بدلاً من أن تكون هذه نقطة نقاش مثيرة للجدل كما حدث في باكو، حيث استحوذ "نظام ميني دي آر اس" على الاهتمام، كان العنصر المثير للاهتمام في الأسبوع الماضي هو مقاومة هذا الاتجاه بمستويات الارتكازيّة.

وبينما اتبعت بقية الفرق النهج التقليدي المتمثل في تزويد سياراتها بأعلى اختيار للارتكازيّة، كانت مكلارين وحدها التي لم تفعل ذلك.

وكان هذا قرارًا استقر عليه الفريق على ما يبدو في وقت مبكر من عطلة نهاية الأسبوع أيضًا.

إذ قامت مكلارين بفصل سيارتيها منذ البداية. ذهب أوسكار بياستري إلى توضيب الارتكازيّة القصوى في التجارب الحرة الأولى، قبل التحول إلى مستوى منخفض تدريجي مثل الذي اعتمده لاندو نوريس منذ البداية.

وبينما كانت خصومها تتصارع مع سياراتها حول حلبة سنغافورة باستخدام توضيبات عالية الارتكازيّة مماثلة لما يتمّ تركيبه في موناكو والمجر (الصورة المصغّرة)، نجحت مكلارين في سد الفجوة بين مستويات الارتكازيّة من خلال ترتيب جناح شعاعي مُحدث.

ولا يزال توضيب جناح الشعاع الجديد عبارة عن تصميم ثنائي المستوى، مع الاحتفاظ بالعنصر السفلي الأكثر توليدًا للأحمال.

وتمّت زيادة حجم العنصر العلوي الأكثر شبهًا بالشرائح لتحسين العلاقة بين العنصرين والمساعدة في إنشاء اتصال أقوى بينهما وبين الناشر والجناح الخلفي.

تعديلات ريد بُل الطفيفة

تفاصيل سيارة ريدبُل آر.بي20 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

كان أداء ريد بُل ضعيفًا في الآونة الأخيرة، حيث فشلت سيارة "آر.بي20" في تقديم مستوى الأداء المتوقع.

وأدت التحديثات التي وصلت خلال الموسم إلى تضييق مجال عمل السيارة. وبينما يبدو أن الفريق يفهم الآن أين سارت الأمور بشكل خاطئ من حيث دورة التطوير، فإن التصليحات لن تكون متاحة بين عشية وضحاها.

وبصرف النظر عن حلولها طويلة الأجل، يتعين عليها أيضًا تركيز جهودها على تحسين السيارة على أساس كل سباق على حدة، وبالتالي، قامت بتعديل تجميع تبريد المكابح الأمامية لجائزة سنغافورة الكبرى.

كان هذا جهدًا للمساعدة في تحسين تبريد المكابح وتغيير انتقال الحرارة بينها وبين الإطارات عبر الهيكل المعدني.

ويُعدّ هذا النوع من التغيير التفصيلي الصغير الذي رأينا الفرق يقوم به لعدد من السنوات ولكنه أقل وضوحًا مع هذا الجيل من السيارات. وذلك لأن علبة المكابح الخارجية يجب أن تكون محكمة الغلق، بدلاً من وجود الفتحات التي استخدمها الكثيرون للتأثيرات الانسيابيّة خلال الحقبة السابقة.

وفي حالة هذا الترتيب الجديد في سيارة "آر.بي20"، تم تغيير تصميم السلة الداخلية لتشمل فتحة تشبه الخندق، مع نافذة حول جزء من قرص المكابح، والذي يحتوي أيضًا على مكون معدني، والذي قد يعمل كمشتت حراري.

الترتيب الذي يتم استخدامه سيعيد توجيه الحرارة المتولدة عن المكابح حول التجميع وخارج القناة الخلفية المثبتة على الوجه الداخلي لسياج قناة المكابح.

الجناح الأماميّ الجديد لفيراري

مقارنة الجناح الأمامي لسيارة فيراري اس.اف-24 الصورة من قبل: جورجيو بيولا

في الوقت نفسه، كان هناك جناح أمامي جديد على قائمة فيراري في سنغافورة، حيث كانت تتطلع إلى الاستفادة بشكل أكبر من تحسين الأداء الذي وفرته تحديثات الأرضية الأخيرة في السباقات القليلة الماضية.

كان من المقرر في الأصل أن يتم ذلك في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى وتم تسريعه في سنغافورة، ومن المفهوم أن فيراري ركزت بشكل أكبر على مرونة الجناح تحت الحمل، حيث يبدو أن منافستيها مكلارين ومرسيدس حققتا مكاسب كبيرة من خلال التركيز على إمكاناته.

وقد أدى هذا إلى إجراء العديد من التعديلات على بنية الجناح الأمامي، مع التغيير الذي تم إجراؤه على الرفرفة الخارجيّة وتقاطع اللوحة النهائية ربما يكون أبرز هذه الميزات.

لقد اتخذت نهجًا مشابهًا جدًا لماكلارين هنا، حيث يتميز جناح "ام.سي.ال38" بتصميم رفرف شبه منفصل أكثر عدائيّة من أجل المساعدة في ضبط الدوامة التي تتشكّل في تلك الزاوية الخارجية والتي كان لها تأثير على الاضطرابات الهوائيّة الناتجة عن الإطارات خلفها.

كما تم تعديل شكل وتوزيع اللوحات لتناسب بشكل أفضل التحول المذكور أعلاه في خصائص الصفيحة الخارجيّة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا كيف سيؤثر المزيد من الانحناء على أدائها من منظور الارتكازيّة والجرّ.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك تغييرًا في شكل القسم المركزي من السطح الرئيسي، مع تعديل عمق وشكل الانتقال للقسم المتدلي.