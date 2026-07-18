أشار جيمس هينشكليف سائق الإندي كار السابق إلى المفارقة التي يعيشها فريق ريد بُل في سوق سائقي الفورمولا 1، مؤكدًا أن الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له انتقل بسرعة من امتلاك عدد قليل جدًا من السائقين في أكاديميته إلى امتلاك عدد كبير منهم.

وخلال مشاركته في بودكاست F1 Nation إلى جانب سائق الفورمولا 1 السابق جوليون بالمر ومقدم البرنامج توم كلاركسون، أشاد هينشكليف بالمستوى الذي قدمته منظومة ريد بُل بأكملها خلال موسم 2026.

ومع احتدام الصراع بين ريسينغ بولز وألبين على المركز الخامس في بطولة الصانعين، لفتت العروض القوية التي يقدمها ليام لاوسون والسائق الناشئ أرفيد ليندبلاد أنظار الجميع في الحلبة.

لكن هذا النجاح تسبب في تكدس داخل أكاديمية سائقي ريد بُل. فإلى جانب الأداء القوي الذي يقدمه إسحاق حجار إلى جوار ماكس فيرستابن في الفريق الأول، يواصل سائق الأكاديمية نيكولا تسولوف فرض هيمنته على بطولة الفورمولا 2، ما يضع إدارة الفريق أمام معضلة حقيقية خلال المواسم المقبلة.

"لا يوجد سوى 22 مقعدًا، أليس كذلك؟ لا يمكنك أن تفترض دائمًا أن بطل الفورمولا 2 سيحصل على ترقية تلقائيًا" قال هينشكليف.

وأضاف: "أجد الأمر مضحكًا للغاية، لأنه لو عدنا بالزمن 12 شهرًا فقط، لوجدنا أن ريد بُل كانت تعاني من نقص في السائقين".

وتابع: "كنا نتساءل كيف سيملؤون المقاعد، ومن سيقود السيارة الثانية في ريد بُل، ومن سينتقل إلى أي فريق. ولحسن الحظ كان ليندبلاد موجودًا في الفورمولا 2 العام الماضي، وهو يقدم الأداء الذي نراه الآن".

وأردف: "كانت هناك فترة استنفدوا خلالها جميع الخيارات، وقلنا حينها: واو، يبدو أن أكاديمية ريد بُل لم تعد بالقوة التي كانت عليها".

واختتم: "والآن، فجأة، أصبح لديهم عدد كبير جدًا من السائقين الذين يقدمون مستويات مميزة، لأن حجار يقوم بعمل رائع إلى جانب ماكس، وكلا سائقي ريسينغ بولز يقدمان أداءً جيدًا، ولديهم أيضًا أحد سائقي أكاديميتهم في موقع ممتاز قد يقوده للفوز ببطولة الفورمولا 2".